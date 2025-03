Martina Weil tras superar récord nacional en 400 metros bajo techo: “Hay que apoyar a los deportistas más que tirarles mala onda”

Martina Weil logró superar el récord nacional en 400 metros bajo techo, alcanzando un tiempo de 51,87 segundos. Desde Bruselas, Bélgica, la atleta chilena aseguró que se encuentra feliz y que se ha vuelto a encantar con el atletismo.

“Estoy supercontenta. Romper el récord nacional en 400 metros bajo techo significa mucho para mí. Yo tenía una relación supernegativa con este tipo de carrera, nunca la había corrido en Sudamérica porque no existe. Lo empecé a correr cuando me fui a la universidad en Estados Unidos”, señaló en conversación con La Tercera.

Además, destacó cómo este proceso ha influido en su motivación dentro del atletismo. “Me volví a encantar con el atletismo. Esto fue una ayuda para dejar definitivamente el 2024 atrás. Hice mucho trabajo para dejar atrás el 2024, que siento que fue suficiente”, agregó.

Consultada sobre su participación en los Juegos Olímpicos de 2024, donde finalizó en el sexto lugar de su serie y no logró avanzar a semifinales, Weil le bajó el perfil. “Tampoco fue tan catastrófico”, dijo.

“Mirándolo ahora con la cabeza más fría, entiendo lo que pasó. Después de mi cirugía no pude hacer base, entonces llegué a estar en muy buena forma, pero no pude sostenerla porque no tenía la base”, afirmó.

La polémica en Santiago 2023

Sobre la controversia ocurrida en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde se acusó a su madre, Ximena Restrepo, de presionar a atletas para que no compitieran en el relevo 4×400, Weil reafirmó su compromiso con el país.

“Mis ganas de representar a Chile no cambian. Que exista un par de pelotudos en Instagram comentándome cosas no cambia mis ganas de representar a Chile”, expresó.

“Me encantaría que toda esa gente alguna vez llegara a la pista e hiciéramos entrenamiento juntos, porque si esto es que te lo regalen, no quiero saber qué es lo que significa trabajar por algo. Despertarme todos los días yendo a la pista, sabiendo de que voy a terminar vomitando, sabiendo que no me voy a poder mover el resto del día por lo molida que quedo”, sostuvo.

“Cuidar la salud mental”

En cuanto a los comentarios en redes sociales, aseguró que ya no les dedica tiempo. “Es que igual es sentido común. Cuando uno se da cuenta de que se está sicoseando, que los comentarios te están haciendo cagar, uno para un poco, para cuidar la salud mental”.

“No es por tirarme flores, pero creo que debiese ser la reacción normal. Hay que apoyar a los deportistas que tienen buenos logros más que tirarles mala onda, independientemente de lo que haya pasado. Incluso si creyeran que mi mamá me ayudó, que ya es algo ridículo, porque tenía el tiempo para competir en ese relevo. Mi mamá está en Chile, yo estoy en Europa. La mayoría de las carreras que hice no las gané. A ver, es sumar dos más dos”, concluyó.