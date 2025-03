Gobierno defiende cambios en reforma política y justifica eliminación del umbral del 5% para partidos

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó este domingo las indicaciones del Gobierno al proyecto de reforma del sistema político, enfocándose en la eliminación del umbral del 5% para que los partidos puedan acceder a escaños en el Congreso.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado respondió a las críticas desde la oposición, asegurando que la reforma busca ordenar el sistema político y garantizar una mayor representatividad.

“Nosotros vamos a plantear una reforma que incorpora indicaciones a la reforma constitucional y, adicionalmente, una reforma legal complementaria. Ahí se podrá ver el cuadro completo”, explicó Elizalde.

Fin del umbral del 5% y nuevas exigencias para partidos

Uno de los puntos centrales de la reforma es la eliminación del umbral del 5% de votación nacional para que un partido acceda a representación parlamentaria. Según Elizalde, esta medida responde a la realidad del sistema electoral chileno, donde los votantes eligen dentro de pactos y listas abiertas, a diferencia de otros países donde se vota directamente por el partido.

“En Chile tenemos un sistema donde se vota por distintos partidos dentro de un pacto. Usted se imagina que una persona obtenga la primera mayoría en un distrito y quede fuera del Congreso porque su partido no alcanzó el 5% a nivel nacional. Eso no tiene sentido”, argumentó.

No obstante, el ministro aclaró que se mantendrá la regla que disuelve los partidos que no alcancen el 5% de representación nacional o que no elijan al menos cuatro parlamentarios en tres regiones del país.

Además, el Gobierno propondrá nuevas exigencias para la formación de partidos políticos, con el objetivo de reducir la fragmentación del Congreso.

“Vamos a modificar los requisitos para constituir partidos, haciéndolos más exigentes, y eliminando el incentivo de generar partidos de parlamentarios que se descolgaron de otros”, explicó.

Limitaciones para el “cambio de partido” en el Congreso

Otro eje de la reforma busca restringir el traspaso de parlamentarios entre partidos y bancadas, evitando que los diputados o senadores cambien de colectividad una vez elegidos.

“Cuando alguien es electo por un partido, la gente votó no solo por su persona, sino porque representaba a un sector político. Por eso es fundamental que quede vinculado al partido y a la bancada que lo eligió”, detalló Elizalde.

Según el Ejecutivo, esta medida busca fortalecer la estabilidad de los partidos y hacerlos responsables de su representación y votaciones en el Congreso.

Respuesta a críticas de la oposición

Desde la oposición, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionó que el Gobierno prefiera favorecer a los parlamentarios descolgados antes que avanzar en la reforma.

Elizalde rechazó estas declaraciones y aseguró que buscará dialogar con la UDI para explicar “la arquitectura completa” de la propuesta.

“El umbral del 5% se aplica en países con voto de lista cerrada, como Alemania o España. En Chile, donde se vota por candidatos individuales dentro de pactos, este criterio no tiene el mismo efecto”, justificó el ministro.

Finalmente, el ministro destacó que el Gobierno está abierto a debatir un sistema de voto por lista, pero enfatizó que “es un debate mayor que requiere más consenso”.

La reforma política será discutida en los próximos días en el Congreso, donde se espera un intenso debate entre oficialismo y oposición sobre los cambios propuestos.