“No me quiero pelear con vos”: Eduardo Coudet sorprende a periodista con curioso regalo en plena conferencia de prensa

Santiago de Chile

El entrenador argentino Eduardo Coudet protagonizó un curioso intercambio con un periodista tras la victoria de Alavés sobre Villarreal. En plena conferencia le entregó un chocolate como regalo al comunicador Eneko Aldekoa, de la Radio Vitoria, para distender un cruce previo, aunque el diálogo mantuvo cierta tensión.

Alavés ganó 1-0 con dos jugadores menos, cortando una racha de seis partidos sin triunfos y sumando puntos clave en la lucha por la permanencia.

Antes de responder una pregunta de Aldekoa, Coudet comentó: “Qué bueno que tenemos cosas positivas para decir, Eneko. Te quería decir que el otro día no viniste y a lo mejor pensás que yo me quiero pelear con vos. O vos querés pelear conmigo”.

El periodista lo interrumpió, señalando que ese tema podía tratarse después, pero Coudet insistió. “Te voy a dar esto porque no me quiero pelear con vos y te traje un chocolate, ¿me entendés?”.

Aldekoa agradeció el gesto pero aseguró que seguiría haciendo preguntas incómodas. “Muchas gracias, no hacía falta. Eso sí, ya que estamos, le garantizo que las preguntas más incómodas las seguiré haciendo yo”. Coudet respondió: “A mí me gusta porque es parte de esto, de hablar de fútbol y no pasa nada”.

Con 26 puntos, Alavés sigue en zona de descenso pero quedó a uno de Leganés, Valencia y Espanyol.