En la edición de hoy sábado en “Camino al Centenario”, Carlos Caszely y Manuel Fernández conversaron con uno de los referentes en la historia de Colo Colo: Luis Pérez.

Todo en virtud de los dos goles con los cuales aportó al título que logró el “Cacique” en la Copa Libertadores 1991.

“Esa noche no se me va a olvidar jamás en mi vida, todos lloramos en la cancha. Cada cierto tiempo se viene el recuerdo, la emoción. Fue un momento hermoso, te hace recordar todo el trayecto para llegar a un momento culminante como ese”, reflexionó, valorando cómo se dio su llegada al cuadro albo, en el cual no pudo quedar cuando intentó entrar a las divisiones inferiores.

“Debuté en Magallanes y después llegué a Católica a los 20 años. El 91 se dio la opción de ir a Colo Colo, con opción de compra por los tres primeros meses que después fue cero porque Católica me quería de vuelta”, recordó, planteando la razón táctica que le impidió brillar en la UC.

“Se dio porque pasé a ser transferible. Fernando Carvallo quería que fuera lateral-volante y esa posición nunca me gustó. Yo quería jugar adelante, hacer goles. Mirko me dijo que jugara adelante, podía ser alternativa para el plantel que había, que le gustaba mi forma de jugar. Esas circunstancias me llevaron a llegar a Colo Colo (...) Era una emoción tremenda, toda mi familia era de Colo Colo. Sentía que era un tremendo desafío, una competencia tremenda, pero creía que podía pelearla”, comentó Luis Pérez, recordando las claves que le permitieron brillar en la final contra Olimpia hace 34 años.

“Mirko me dijo que fuera centrodelantero, pero que también me podía retrasar. En el partido aparecí desde atrás para el primer gol en la pared con Rubén Espinoza. Para el segundo también vengo apareciendo en diagonal tras el central, era como más me sentía cómodo dentro de la cancha”, remarcó.

Luis Pérez y su otro rol en Colo Colo

Más allá de que no estuvo siquiera un año como jugador, está más que identificado con el “Cacique”, siendo hoy parte de las divisiones menores del club.

“Con el correr de los años, Colo Colo es mi casa. Es como cuando uno va a la casa de los papás, uno puede ir el día que quiera. La gente me tiene tanto cariño y afecto que me da esa confianza para entrar al club, independiente de si esté trabajando o no allí. Estuve 10 meses como jugador, pero llevo más de 20 años estando aquí, siempre me han hecho sentir importante. Colo Colo es parte de mi familia”, dijo, haciendo un mea culpa en torno a si se tentó con ser el DT del equipo luego de haber sido interino en tres ocasiones, entre 2011 y 2012.

“Quizá en algún momento sí, pero creo que nunca me preparé para dirigir adultos. Siempre me enfoqué en la formación. En algún minuto me “picó el bicho”, pero nunca me corté las venas por eso, hay que estar muy capacitado porque es una responsabilidad demasiado grande llegando de la noche a la mañana, como alguna vez me pasó, yendo de la sub 14 al primer equipo. Hoy puedo dirigir un equipo en Primera, pero no me interesa", cerró Luis Pérez en “Camino al Centenario”.