Diputada Karol Cariola acude a la CIDH tras allanamiento: “Mi hijo y yo fuimos víctimas de violación de nuestros derechos”

Santiago de Chile

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), denunció que sus derechos y los de su hijo fueron vulnerados durante el allanamiento a su domicilio, realizado el 3 de marzo, pocas horas después de su parto, en el marco del caso Sierra Bella .

“Me ha costado mucho asimilar que tanto mi hijo Borja como yo fuimos víctimas de una gran violación de nuestros derechos”, afirmó en un video publicado este sábado a través de sus redes sociales. Según explicó, funcionarios públicos “decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo con eso nuestra integridad física y psicológica”.

Agregó que su familia recibió amenazas de que incluso ingresarían a su sala de parto en el hospital. “Yo colaboré con la justicia como siempre lo he hecho. Entregué voluntariamente lo que me pedían a través de mi familia. No era necesario un escándalo, como lo dijeron los policías que llevaron el procedimiento”, aseguró.

“Hay información falsa y graves desprolijidades”

Cariola cuestionó el fundamento de la investigación y afirmó que “se me imputa un supuesto delito con un informe (…) en el que no solo hay información falsa, sino que graves desprolijidades, ya que se confunden personas en hechos totalmente separados e inconexos”.

También criticó que la Fiscalía contaba con los chats con Irací Hassler “hace más de un año” y que, si había dudas, “podrían haberlas preguntado y yo las hubiese respondido con total transparencia”.

Sobre el momento del allanamiento, dijo: “No me logro explicar por qué eligieron justo este momento, justo el 3 de marzo, justo ese día, tres horas después de mi parto, para tomar esta acción”.

Anunció que “he solicitado la nulidad del procedimiento y hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la fuerza que no dejaré que se me acabe, por mi hijo Borja (...), vamos a seguir adelante”, concluyó.