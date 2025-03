Día Internacional de la Mujer: ¿Ha cumplido el presidente Gabriel Boric su promesa de ser un Gobierno feminista?

Este sábado 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Chile y el Mundo, jornada en la cual se busca visibilizar las brechas que aún existen a nivel social, económico y político entre hombres y mujeres.

En ese sentido, el día también busca hacer reflexionar a los distintos actores de la sociedad respecto a las problemáticas que aún se mantienen, entre ellas, la alta cifra de femicidios y de casos de violencia intrafamiliar (VIF).

Según cifras del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), los femicidios consumados se han mantenido en los últimos cuatro años: en 2020 hubo 43, en 2021 aumentaron a 44 y desde 2022 a 2024 la cifra se mantuvo en 43.

Sin embargo, los femicidios frustrados incrementaron drásticamente durante el mismo periodo de tiempo: 151 en 2020, 163 en 2021, 180 en 2022, 259 en 2023 y 319 en 2024.

Sobre el Día Internacional de la Mujer se refirió la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, quien en conversación con ADN.CL señaló que “estamos conmemorando una vez más esta fecha, que es tan significativa para nosotras y para el mundo entero".

“Esta es una fecha internacional que recuerda la lucha de las mujeres por el ejercicio de sus derechos, sobre todo en materias laborales”.

En esa línea, la diputada de Renovación Nacional (RN) y jefa de bancada, Ximena Ossandón, abordó el rol de la mujer en política, afirmando que “claramente ha habido un avance. Es cosa de ver cómo cada vez somos más las parlamentarias que estamos accediendo al Congreso. Uno ve en las campañas presidenciales hoy día, y a nadie se le ocurre poner equipos solo de hombres o solo de mujeres. La paridad hoy está en la mentalidad del mundo político".

Asimismo, manifestó que “igual nos falta, tenemos que seguir avanzando más, (...) yo tengo 61 años y ha sido muchísimo el cambio desde cuando yo partí a lo que estamos ahora".

Directora del SernamEG, Priscilla Carrasco

“Por lo menos ahora no se cuestiona que el candidato o candidata sea una mujer o un hombre. Antiguamente, las mujeres estaban relegadas a otro tipo de cargos, si es que los tenían, pero hoy día la ciudadanía ya no se cuestiona esto", añadió.

Por otro lado, desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres manifestaron que “los derechos y libertades que tenemos los hemos logrado con organización y persistencia feminista”.

“Nos reconocemos diversas pero fuertes, unidas en la lucha por autonomía y libertad para decidir sobre nuestros proyectos de vida. Mirar la historia de las mujeres ayuda a comprender que nada ha sido concedido de manera accidental o gratuita para nosotras”, aseveraron en un comunicado.

¿Ha cumplido el gobierno del presidente Gabriel Boric su promesa de ser un gobierno feminista?

Durante su periodo de campaña, el Presidente Gabriel Boric afirmaba que el feminismo componía uno de los ejes de su programa.

Hoy, a 3 años de administración, una de las dudas es si en verdad el Ejecutivo ha cumplido su promesa de ser un gobierno feminista.

Desde SernamEG apuntaron que “en estos 3 años, varias de nosotras hemos tenido la oportunidad de dirigir instituciones, que trabajan bajo la lógica del fortalecimiento de las autonomías de las mujeres".

No obstante, uno de los episodios que marcó al Gobierno fue la denuncia contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por dos delitos de violación.

Sobre este caso, la directora nacional del Servicio declaró que “la ciudadanía criticó mucho al gobierno llamándolo de que no era un gobierno feminista como se hizo llamar”.

“Juzgarlo solo por una circunstancia compleja me parece que limita mucho ese campo de acción, porque se ha incorporado una mirada de género con mucha potencia en todos los servicios del Estado", prosiguió.

“Estos fueron hechos bien complejos, donde las autoridades más involucradas ya se han referido al tema. Nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que hemos puesto a disposición nuestra nuestros servicios siempre a través de las instituciones con quien nos vinculamos (...) Las puertas están abiertas para todas las mujeres de Chile que requieran atención reparatoria en este servicio", aseguró.

En ello, Priscilla Carrasco destacó los avances legislativos como la Ley Integral de Violencia Contra las Mujeres, la Ley de Pensiones de Alimentos, la Ley de Reparación para Víctimas de Femicidio, entre otras.

“Creo que hemos ido desarrollando una serie de acciones muy concretas, en materias legislativas, administrativas, programáticas, que han mejorado la atención del Servicio”, expresó.

Algo muy distinto a lo que opina la diputada RN, Carla Morales, quien fue tajante al afirmar que "el gobierno del presidente Gabriel Boric no ha cumplido con su premisa de ser un gobierno feminista“.

“El caso Monsalve debilitó profundamente ese compromiso y la violencia contra las mujeres no ha cesado. Además, la ministra de la mujer, Antonia Orellana, no ha estado ni a la altura de las demandas que requieren hoy día las mujeres de nuestro país, ni a las urgencias que hoy día tienen las mujeres. El discurso quedó en un eslogan vacío que no responde a las necesidades que hoy día tienen miles de mujeres en nuestro país", dijo.

Diputada Carla Morales

En tanto, la diputada Ximena Ossandón evitó calificar si el gobierno era feminista o no, apuntando que “yo no pedí eso, yo no voté por este Gobierno y menos pedí fuera un gobierno feminista“.

“Yo me declaro bastante feminista en muchas materias, el tema está en que hoy el grupo feminista más radicalizado le está pasando la cuenta a este Gobierno, porque consideran que no ha hecho la pega como lo prometió en algún minuto, y es por eso que ahora el gobierno está tratando de apurar y meterle la ley de aborto“, complementó.

“Entonces yo estoy con el feminismo hasta toda aquella etapa donde se protege a la mujer, se protege a la maternidad, se protege la infancia, se protege a la mujer adulto mayor, etcétera. Pero de ahí a coincidir con el feminismo radicalizado que probablemente es al cual apuntó el presidente Boric, yo no concuerdo con ello", agregó.

Diputada RN y jefa de bancada, Ximena Ossandón

Por ello, la parlamentaria señaló que “si cumplió o no su promesa, es algo que los propios grupos feministas tienen que decir, pero a mí me parece que un gobierno que es el gobierno de todos los chilenos no tiene derecho a decir que es un gobierno feminista o un gobierno machista, el gobierno tiene que velar por todos, por hombres y mujeres".

Además, expresó que “hay muchos temas todavía en los que avanzar”, como la igualdad salarial, la igualdad de trabajo, además de disminuir las cifras de violencia intrafamiliar.

Mientras que desde el SernamEG coinciden y apuntan a que un gobierno feminista “se traduce en múltiples acciones, no solamente en materia violencia, sino que en cómo se van visualizando las políticas públicas con una mirada de género”.

“Eso implica tiempo, eso implica un cambio cultural, y yo creo que hemos tenido el impulso, lo estamos desarrollando, lo hemos ido instalando las distintas reparticiones de gobierno y eso tiene que continuar”, prosiguió.

“Aspiramos a que se profundicen incluso mucho más esos cambios, que todos y todas podamos pensar en una sociedad igualitaria para todos, todas y quiénes son también parte de las diversidades”, cerró la directora del Servicio.