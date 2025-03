Benjamín Alvarado es el único chileno en superar el corte del Chile Classic

Fue un duro viernes para los chilenos que están compitiendo en el Chile Classic, el torneo de golf más importante del país, parte del Korn Ferry Tour.

Todo considerando que, con tarjetas de cuatro golpes sobre el par, Christian Espinoza y Gabriel Morgan quedaron lejos de pasar el corte, al igual que Carlos Bustos, que completó los dos días de competencia con un +1 en su tarjeta.

Benjamín Saiz-Wenz estuvo más cerca, pero el golpe bajo par con que cerró su participación no fue suficiente ante el -2 que exigió el desempeño de los golfistas en el Prince of Wales Country Golf de La Reina.

Sin embargo, quien sacó la cara por los nacionales fue el experimentado Benjamín Alvarado, quien fuera cuarto en la edición 2013 del torneo y que regresó al circuito internacional tras años de ausencia, y que logró el paso al fin de semana.

Con un eagle en el hoyo 6, birdies en los hoyos 1, 11, 14 y 17 y bogeys en el 3, 13, 15 y 18, este último con mucho sufrimiento, logró completar la segunda ronda con la tarjeta en dos golpes bajo el par de la cancha.

“Es el mejor bogey de mi vida”, bromeó Benjamín Alvarado, quien definitivamente tiene como objetivo disfrutar de este torneo, el primero del Korn Ferry Tour en cinco años. “Conocí a mi esposa después de retirarme del golf. Ni ella ni mi hija me vieron jugar, así que mi objetivo es disfrutar. Venía tranquilo, sin esa obligación que tenía antes de ganar y ganar. Al llegar al último hoyo, no me podía ir con doble bogey. No podía ser tan cagón para irme así. Estoy medio ciego y de noche veo menos, así que le pegué no más y entró. Yo sabía que iba a entrar”, remarcó quien ya está compitiendo hoy sábado, en la tercera ronda del Chile Classic, desde las 08:05 horas.