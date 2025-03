Desde el próximo lunes 10 de marzo, en el Club Manquehue de Vitacura, comenzará la disputa del cuadro principal del Challenger de Santiago.

Habrá cuatro nacionales participando, siendo el principal favorito de aquella camada de deportistas, Tomás Barrios, actual 153 del mundo.

“Feliz de estar acá, son muchos años jugando este torneo. Empezamos a entrenar desde el lunes para acostumbrarnos, contento de jugar una vez más en Chile, con muchas ganas de hacerlo bien”, aseguró en diálogo con ADN TOP KIA, buscando trepar en el ranking con tal de entrar al cuadro principal de Roland Garros.

“Me vendría muy bien, son puntos importantes. El año pasado no jugué mucho, estaba lesionado, asi que no defiendo por varios meses. Tengo ganas de sumar y ojalá hacer lo mejor posible. Aunque gane el torneo, me faltaría, pero me ayudaría mucho ganando”, dijo el chillanejo, valorando las canchas del Club Manquehue.

“Están más duras, más firmes que el año pasado, con menos arcilla. Van a estar en buen nivel”, comentó Tomás Barrios, mostrándose satisfecho por el hecho de haber sido sorteados para jugar con Luxemburgo por Copa Davis.

“Estamos felices de jugar en Chile, era lo que más queríamos, más que contra quién jugaríamos. Felices de jugar en nuestra casa”, cerró la cuarta raqueta nacional en ADN TOP KIA.