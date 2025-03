Padre de Fernando Zampedri tras el llamado de su hijo a la Roja: “Si hace goles, los gritaré con el corazón, aunque se los haga a Argentina”

Jaime Zampedri, padre de Fernando Zampedri, habló con Los Tenores respecto a la convocatoria de su hijo a la Selección Chilena.

El ariete de Universidad Católica cumplió uno de sus sueños este viernes tras dar una vuelta larguísima, ya que nunca estuvo cerca de competir con la camiseta de Argentina, lo que sí logrará con la chilena.

Al respecto, su progenitor comenzó diciendo que “estoy muy feliz, muy emocionado, porque es otro logro más que consigue mi hijo, este gran hombre que tengo en la familia”.

En esa línea, añadió: “Él encontró su lugar en el mundo en Chile. Yo siempre palpité que algún día le podría pasar, ya que estuvo muy cerca de llegar a River cuando estaba en Atlético Tucumán. Ahora se dio en otro país y estoy muy contento. Si hace goles, los gritaré con el corazón, aunque se los haga a Argentina “.

Respecto a cómo se enteró de la nominación de su retoño, sostuvo que “estaba solo, me enteré tarde porque estaba viajando. No llegué a ver la nominación, no lo sabía, pero bueno, él avisó para que lo viera en la televisión, así que viajé muy contento”.

Consultado sobre cuándo verá en vivo un partido de su hijo con la Roja, manifestó: “Con Paraguay entrará y hará un gol, así que capaz voy a verlo ahí. Siempre lo fui a ver, viajaba 750 kilómetros por 5 minutos que lo ponían. Siempre cuando lo veía jugar lo veía muy feliz. Tengo mucha fe que esta vez le dará una felicidad a todo Chile. Mi hijo es un crack. Si bien nunca lo he querido agrandar, se hizo grande”.

Finalmente, Jaime Zampedri cerró diciendo que “siempre he tenido corazonadas con mi hijo respecto a sus goles, así que tengo mucha fe que en la Selección hará historia. Si Dios quiere, va a quedar en la historia de la Selección”.