No se descarta apremios ilegítimos: segunda autopsia de Franco Vargas confirma su muerte por miocarditis

La madre de Franco Vargas, conscripto fallecido en Putre, Romy Vargas, reaccionó con molestia a la revelación del fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien sin previo aviso a la familia divulgó los resultados de la segunda autopsia de su hijo.

El persecutor, en CNN Chile, confirmó que la causa de muerte del joven fue una miocarditis viral, sin encontrar fracturas, golpes o signos evidentes de maltrato en el examen forense.

Sin embargo, Carrera no descartó la existencia de apremios ilegítimos ni la falta de medidas sanitarias en la Brigada Huamachuco, factores que, de haberse considerado, podrían haber evitado la muerte del joven y las graves secuelas en otros conscriptos.

Madre de Franco Vargas acusa “tortura”

En conversación con Radio ADN, Romy Vargas señaló que ya había recibido los resultados de la autopsia hace dos semanas y enfatizó que su hijo fue sometido a condiciones extremas durante la instrucción militar, lo que habría contribuido a su deterioro de salud.

“Lo torturaron, y no de la tortura que uno cree erróneamente que solo es con golpes. Los testimonios indican que dormían una hora al día, comían carne cruda o no comían, no bebían agua y muchos niños llegaron deshidratadísimos”, afirmó la mujer.

La madre del conscripto reiteró su exigencia de justicia y transparencia, recordando que el pasado 26 de febrero su hijo habría cumplido 20 años. Por ello, viajó nuevamente a Putre para seguir de cerca el desarrollo de la investigación y los antecedentes recientes del caso.

Fuentes cercanas a la causa indicaron que la próxima semana podría solicitarse la fecha de formalización de los implicados en la muerte de Franco Vargas . Al respecto, Romy Vargas presentó una nueva solicitud de información por transparencia para esclarecer si los cinco militares a los que se les pidió la baja en 2024 siguen recibiendo sueldos del Ejército.