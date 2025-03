¿Efecto Pedro Pascal? PlayStation presenta control DualSense inspirado en The Last of Us

La franquicia de The Last of Us sigue dejando huella en el mundo del entretenimiento y es por eso que desde Sony Interactive Entertainment (SIE) realizan diferentes acciones para celebrar su impacto.

De manera concreta, para conmemorar su legado, PlayStation anunció el lanzamiento de un nuevo control inalámbrico DualSense inspirado en el juego y en edición limitada.

Este diseño exclusivo ha sido desarrollado en estrecha colaboración con el equipo creativo de Naughty Dog, desarrolladores del aclamado videojuego que hoy también es sensación en su formato de serie televisiva.

El joystick cuenta con colores blanco y negro en diferentes tonalidades de brillo. Además, presenta detalles inspirados en momentos clave de ambas entregas de la saga.

Parte del diseño son algunos trofeos ligados al título, y entre ellos sobresalen tres símbolos icónicos que los fanáticos de 'TLOU' reconocerán de inmediato: la luciérnaga, la polilla y el lobo.

Según Neil Druckmann, director de estudio y director creativo de Naughty Dog, y la diseñadora gráfica Megan Mehran, el objetivo era capturar la esencia de la franquicia y rendir homenaje a los personajes y eventos más memorables.

“Nos emocionaba tener la oportunidad de inmortalizar la franquicia de The Last of Us en un control que les encantara a los fanáticos y a nuestro propio equipo”, precisaron.

El DualSense - The Last of Us Edición Limitada estará disponible en cantidades reducidas y los pedidos anticipados en minoristas seleccionados comenzarán pronto.

Desde PlayStation, recomiendan a los interesados estar atentos a futuras actualizaciones en su blog oficial para conocer más detalles sobre la fecha de lanzamiento y precios.

Este lanzamiento llega en un momento clave para los seguidores de la saga, ya que estamos cada vez más cerca del lanzamiento de The Last of Us Part II Remastered en PC a través de Steam y Epic Games.

Además, estamos ad portas del estreno de la segunda temporada de la serie de HBO, basada en la historia de Joel, Ellie y Abby, que se estrenará el 13 de abril en Max y mediante la señal de HBO en TV, y que es protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey.