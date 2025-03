Brutal palo de Julio César por decisión de Mega de no sacar a Neme del matinal: “Cortémosla con las medias tintas”

Es un remezón de aquellos en la TV. Mega decidió dar pie atrás en el anuncio de que Neme sería reemplazado por Sepu en el Mucho Gusto, y hasta Julio César salió a hablar.

Es que desde su trinchera en CHV, el animador comentó lo que estaba pasando con este terremoto en la señal de Vicuña Mackenna.

Y lo hizo en su tono más irónico, mientras observaban una fiscalización de tránsito en la calle.

“Yo tengo calle. Soy de Hualpén po, tengo calle, es que este matinal es de verdad. Cuando yo me vaya a hacer el central (noticiario), me voy a ir a hacer el central, no voy a andar con medias tintas”, lanzó.

Y luego agregó “este matinal es de verdad, cuando me vaya al central, me voy al central po”.

La fallida salida de Neme

Así, no contento con estos dichos, el conductor, continuó con su brutal troleo al canal.

“Cuando me diga mi jefe Juan Pablo González que me voy al central, me voy al central, así hay que ser po, cortémosla con las cosas a medias tintas”, disparó.

De esta forma, Julio César se sumó a la sorpresa que causó la decisión de Mega, que deja a Neme en el Mucho Gusto y a Sepu sin matinal.