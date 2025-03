Bancada UDI exige la renuncia de Karol Cariola tras allanamiento de su domicilio

El diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, se refirió a la situación judicial que enfrenta la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, luego de la filtración de chats con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias.

“Dado los acontecimientos que hemos ido conociendo en los últimos días, creemos que la diputada Karol Cariola tiene que renunciar a la presidencia de la Cámara. Ello es conveniente tanto para ella como también para la propia Cámara de Diputados”, afirmó.

El parlamentario advirtió que, en caso de que no presente su dimisión, su sector tomará medidas. “Si no presenta su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados dentro de los próximos días, es imposible que nosotros como Cámara de Diputados no evaluemos la posibilidad de una censura a la Mesa de la Cámara”, señaló.

Allanamiento y diligencias

Durante este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en el domicilio de Cariola por orden del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, como parte de la indagatoria por presunto tráfico de influencias. La diligencia coincidió con el nacimiento de su primer hijo.

La investigación apunta a su posible participación en el caso Sierra Bella, vinculado a la adquisición de un inmueble sanitario en la comuna de Santiago.

En el procedimiento, el personal especializado incautó material electrónico, entre ellos un notebook y un teléfono celular, con el objetivo de reunir antecedentes que permitan esclarecer los hechos.

Hasta el momento, la diputada Cariola no ha entregado palabras sobre la solicitud de renuncia planteada por la UDI.