El Real Betis de Manuel Pellegrini se complicó en casa y empató 2-2 ante el Vitoria Guimaraes, en la ida de los octavos de final de la Conference League, pese a ponerse en ventaja dos veces en el partido.

En la conferencia de prensa post partido, el “Ingeniero” entregó su análisis del encuentro, y pese a dejar pasar la oportunidad de ir a Portugal en ventaja, se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos.

“Se escapa porque estuvieron muy asertivos en los dos remates que tuvieron, nos meten uno en el ángulo y el otro es buena jugada. En términos generales, no tengo mucho que criticarle al equipo, salimos a buscarlo desde el comienzo”, destacó el entrenador chileno de 71 años.

En cuanto a las claves que tendrá el enfrentamiento de vuelta, señaló: “tenemos que ir a repetir el partido que hicimos acá. Va a ser un partido abierto, este equipo juega exactamente igual de visita que de local, es un equipo muy técnico. Así que hay que tener la personalidad para ir a buscar el partido desde el primer minuto, y es lo que vamos a hacer”.

Además, concluyó lamentado no poder sostener la ventaja en dos ocasiones. “No podemos estar contentos cuando estamos jugando en casa, nos ponemos dos veces por encima en el marcador, y no conseguimos llevarnos la victoria. Pero vuelvo a reiterar, el partido allá va a ser igualmente muy equilibrado, pero desánimo ninguno”.