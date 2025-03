En Palestino no ocultan su felicidad por haber derrotado por penales a la UC para meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“Todavía un poco afónico de celebrar el triunfo de ayer. Fuimos superiores en el 11 contra 11, pero la expulsión marco el trámite del partido. Reafirmamos ser un equipo copero”, aseguró en diálogo con Los Tenores el mandamás del elenco árabe, Jorge Uauy.

“No nos arrugamos en esta instancia, nos pone orgulloso de cómo estamos haciendo las cosas”, recalcó, aplaudiendo también a Sebastián Pérez, el héroe en la definición por penales tras atajarle el tiro decisivo a Branco Ampuero.

“”Zanahoria" estuvo ya con nosotros, le dije antes del partido que le tenía una fe terrible. No me defraudó, hizo la tarea y estamos todos felices", comentó, sin dejar pasar el particular historial de Yael Falcón, el árbitro argentino que dirigió el compromiso.

“Es curioso. En el aeropuerto venía el árbitro. En los 8 años que hemos jugado partidos internacionales solo hemos sufrido dos expulsiones y le dije que las dos han sido con él. Me dijo que me quedé con el resultado final, pero son estadísticas curiosas”, remarcó, ya proyectando su localía en Copa Sudamericana.

“Coquimbo nos viene muy bien, hemos ganado partidos importantes ahí. Nuestras luces en La Cisterna recién van a estar en abril, así que no podemos pedir autorización. Lo más probable es que sigamos en Coquimbo”, reconoció.

Jorge Uauy y el momento de la ANFP

Durante la charla con Los Tenores, el mandamás de Palestino abordó los líos en torno a la gestión del balompié nacional, considerando que él se postuló a dirigir la ANFP en elecciones que perdió con Pablo Milad.

“No tuvimos el apoyo, perdimos la última de manera rara. Hay intereses de algunos clubes que no están por la industria, sino mirándose el ombligo, buscando réditos personales. Es lamentable lo que está pasando, se necesita una mano consensuada, pero fuerte para hacer cambios en el fútbol chileno”, dijo, apuntando a responsabilidades más allá de la gestión del exmandamás de Curicó Unido.

“Pablo es una excelente persona, no lo hago desde esa perspectiva, pero los factores no pasan por él. Tiene algún grado de responsabilidad, pero hay cosas que van más allá. Es difícil que lleguen los mejores si no hay sueldos que se pagan a nivel directivo”, enfatizó Jorge Uauy, que valoró la gestión que implicó la venta de una de sus figuras del fútbol formativo, Iván Román.

“Quedamos conformes. Estamos apostando a su futuro. Es difícil vender un zaguero central en más de 5 millones de dólares al extranjero (...) A nivel general, invertimos cerca de un millón de dólares en divisiones inferiores”, cerró en Los Tenores.