Impactante: Vocalista de Simply Red dejó en shock a los fanáticos con su primer show en Santiago

Tienen cinco fechas en el Movistar Arena. Y la noche del martes, en la primera de ellas, Simply Red dejó claro que sus presentaciones en Chile serán una verdadera fiesta.

Es que la banda comenzó con todo esta especia de residencia en el recinto del Parque O’Higgins, donde dieron rienda suelta a su música.

Una donde su vocalista, Mick Hucknall, brilló con todo, dejando en shock a varios de los asistentes con su buen estado vocal a sus 64 años.

“Espectacular su voz” y “calidad vocal a otro nivel” fueron solo algunos de los comentarios que se repitieron tras su primera presentación.

Simply Red, encantando en Chile

Así, el grupo liderado por el famoso cantante colorín empezó su performance con diez minutos de retraso, luego de ser teloneados por los Hermanos Ilabaca.

Sad old red y Jericho fueron las elegidas para romper el hielo, para luego dar paso a una batería de hits que fueron coreados y aplaudidos por los asistentes.

If you don’t know me by now, For you babies y Stars siguieron haciendo suspirar al público, para terminar con las animadas Fairground y Something got me started, con Hucknall bailando como si fueran sus mejores tiempos.

“Un repertorio inmortal”, como definió Felipe Ilabaca tras disfrutar del concierto, dejando claro que Simply Red va a seguir sorprendiendo con sus próximas fechas en el país.