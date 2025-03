“El oficio marcó la diferencia”: Miguel Ramírez cuestiona la falta de finiquito de Deportes Iquique en la caída con Alianza Lima

Deportes Iquique no pudo hacerse fuerte en el Tierra de Campeones y perdió el duelo de ida ante Alianza Lima por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores.

Al respecto, el DT de los “Dragones Celestes”, Miguel Ramírez, apuntó a la mayor experiencia del elenco peruano al momento de afrontar los elementos clave del juego en el norte.

“Fue un partido bien jugado de parte de los dos equipos. El oficio que mostraron les permitió marcar diferencias. Cuando pasó el nerviosismo del inicio, pudimos jugar, tuvimos la posibilidad de elaborar, no con tanta gente en el área, con el volumen ofensivo que queríamos, y nos convierten el primer gol cuando estábamos tratando de terminar una jugada”, dijo “Cheíto”, remarcando el buen nivel que mostraron pese a estar en desventaja.

“En el segundo tiempo, al adelantar nuestras líneas, Alianza esperó para contra atacarnos. Tratamos de apurar por un sector para profundizar por el otro, así marcamos un gol. Siento que el equipo hizo un buen partido, los jugadores se vaciaron. De ahora en adelante tenemos que jugar a este ritmo e intensidad, lo podemos hacer”, comentó Miguel Ramírez.

Además, planteó que no supieron abordar las diferencias en los cobros por parte del juez Flavio Rodrigues de Souza.

“El oficio marcó la diferencia en este partido. Hay detalles en los que muchas veces uno no pone el foco, nos salimos del partido por cobros que no fueron (...) La Copa Libertadores es así. Vimos la agresión a Puch y pensábamos que iban a llamar al VAR, lo mismo que la mano en el área de Alianza. Hay cuestiones que uno no maneja”, dijo, lamentando el no haber tenido finiquito como para haber empatado.

“Nos faltó la tranquilidad para concluir la jugada cuando llegábamos al arco, quisimos seguir tocando en el área cuando era momento de rematar”, apuntó Miguel Ramírez, ya pensando en el duelo de vuelta del martes 11 en Lima.

“De visitante seguramente habrá más espacio, tendremos la posibilidad de jugar. Estamos en desventaja, pero vamos a ir a buscar la posibilidad de clasificar”, cerró el exdefensa en conferencia de prensa.