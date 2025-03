“No entendí el concepto de los premios ni la interacción con el público”: músico extranjero lanza crítica tras presentarse en Viña 2025

El pasado 26 de febrero el grupo británico The Cult se presentó en el escenario de la Quinta Vergara, protagonizando uno de los momentos más incómodos del certamen.

Cuando la presentación terminó, la banda se despidió del público y se marchó. Ante esto, los asistentes comenzaron a pifiar, que volvieron a transmitir desde el escenario con el baterista Billy Duffy, a quien, a toda prisa le entregaron la Gaviota de Plata.

Pero el músico, sin entender mucho, la recibió. “¿Esto es de plata? creo que hay algo mejor”, en alusión a la Gaviota de Oro. A lo que Doggenweiler y Araneda solo respondieron con una sonrisa y despidiendo la transmisión televisiva.

“No entendí el concepto de los premios ni la interacción con el público”

Casi una semana después, The Clinic, conversó con el vocalista de la agrupación, Ian Astbury, sobre lo sucedido.

“No entendí el concepto de los premios ni la interacción con el público. No estaba al tanto de las sutilezas del festival. Así que creo que ese día, entre el agotamiento, la falta de información y la manera en que se dieron las cosas… A veces Billy y yo nos turnamos para responder solicitudes, y en esta ocasión, creo que él fue quien estuvo abierto a la solicitud del festival sobre el premio", explicó.

El cantante aseguró al medio que su intención no era “faltar el respeto hacia el festival, los presentadores o la organización” y que recién ahora está “empezando a entender mucho más” la dinámica del certamen. “Es algo muy único de Chile, increíblemente particular y muy ecléctico. Me gustó mucho”, expresó.

En la misma instancia, se le preguntó si la organización les comentó sobre una posibilidad de premios, a los que Astbury respondió que “se mencionó algo sobre un premio, pero no se nos dio un contexto real sobre su significado, porque ese es el tipo de cosa a la que respondería personalmente”, agregó.