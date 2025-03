Luego de tres fechas del Campeonato Nacional 2025, solo hay un líder del torneo, que además va invicto y con campaña perfecta: Coquimbo Unido.

El líder a nivel táctico y técnico del conjunto “pirata”, Esteban González, que desde que tomó al club en la mitad del segundo semestre del 2024, reemplazando a Fernando Díaz, ya suma 14 partidos sin perder, con 10 victorias y 4 empates entre Primera División y Copa Chile.

Al respecto, el “Chino” abordó las claves de su racha dirigiendo a Coquimbo Unido en diálogo con Los Tenores este martes.

“Siempre es importante mantener la base de los jugadores. Hay que partir desde lo bueno que se hizo, obviamente hay matices y cosas distintas. Estamos defendiendo de una manera distinta a lo que se hacía antes. Una vez que recuperamos, el primer comportamiento es ir hacia adelante o dar pases”, comentó Esteban González.

“El error no lo crucificamos, nos levantamos desde ese error. No nos sobra nada, somos un equipo de mucho esfuerzo, que sabe lo que tiene que hacer. Más allá de lo que pueda transmitir como entrenador, la exigencia la ponemos nosotros con el trabajo día a día. No por estar en un muy buen inicio vamos a dejar de corregir cosas. Mi objetivo no es el invicto, sino que el funcionamiento de Coquimbo sea mejor que el partido anterior”, recalcó, junto con reconocer las lecciones del 2024, donde pasaron de ser líderes a quedar fuera de Copa Sudamericana por diferencia de gol.

“Las bases de buenas campañas son de local y cuando uno deja de ganar tiene que buscar variantes. El segundo semestre nos costó muchísimo en casa. Esa experiencia anterior sirve para que los jugadores no se relajen”, planteó el exfutbolista de 42 años, desmarcándose de las críticas en su contra que planteó el ex DT de Coquimbo Unido, Fernando Díaz.

“El ayudante técnico deja su modelo de juego para acompañar al entrenador principal. Esa experiencia me sirvió para entender mejor cómo trabaja el cuerpo técnico. Uno no puede cambiar como persona por tener un rol distinto (...) Él lo dijo todo, el tema muere para mí, no me voy a referir”, comentó quien tuvo palabras para el momento de Deportes Concepción, al que dirigió entre 2018 y 2020.

“Tiene mucho por seguir creciendo, tiene un patrimonio muy importante en sus hinchas. Por cómo está trabajando, es cosa de tiempo para que suba, pero no hay que olvidar que es un trabajo día a día. Lo veo muy bien. Es cosa de tiempo, no hay que desesperarse”, cerró Esteban González en diálogo con Los Tenores.