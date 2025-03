Club chileno que quiere ser el “cuarto grande” acude a la Inteligencia Artificial para buscar refuerzos

En una reciente entrevista, Gonzalo Cilley, presidente de Audax Italiano, reconoció que su objetivo es convertir al equipo de La Florida en el “cuarto grande” del fútbol chileno y también reveló que el club utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para buscar jugadores.

“Nuestro objetivo es clasificar todos los años a copas internacionales, para ser el cuarto grande”, señaló el mandamás de los “Itálicos” en diálogo con El Mercurio.

Respecto a uso de la IA, Cilley partió aclarando que “no pensamos que los datos nos van a llevar a ser el cuarto grande o clasificar a copas, pero sí son un ingrediente más que uno tiene que usar, que permite analizar las cosas con un poco más de objetividad, lo que el ojo humano no ve. Usamos Inteligencia Artificial en la búsqueda de jugadores”.

“La IA permite identificar jugadores que no son los más obvios, pero cuyos datos indican que cumplen con las funciones que buscamos”, aseguró.

También remarcó que “si necesitamos un jugador que cumpla determinadas funciones, podemos incluir todos los parámetros que queremos y la base de datos sugiere jugadores”.

Gonzalo Cilley apuntó a la “objetividad” para buscar jugadores con la IA, ya que considera que “a veces, el proceso de scouting es demasiado subjetivo, lo que no significa que sea erróneo”.

Por último, explicó por qué el club centra su búsqueda en futbolistas con potencial y que no estén consolidados. “Tenemos que ver el potencial de jugadores que no son visibles, porque un jugador consolidado y exitoso no es un jugador que podamos pagar. Tenemos que identificar potencial en jugadores no consolidados. Y para eso se usa mucho la IA”, concluyó.