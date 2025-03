Sumó su 16ª derrota en los Premios Oscar 2025: Esta es la artista con más nominaciones y que jamás ha ganado

La noche del pasado domingo, 2 de marzo, se celebró una nueva edición de los Premios Oscar, premiando lo mejor de la industria cinematográfica de 2024.

Para este año existía una controversia especial con todo lo que rodeaba a Emilia Pérez, una de las cintas más cuestionadas en distintos aspectos, incluso por sus protagonistas.

De forma indirecta, se sumó un nuevo punto que genera ruido en torno al filme dirigido por Jacques Audiard, esta vez, porque triunfó ante una destacada artista, lo que para muchos no era merecido.

De manera concreta, el filme protagonizado por Karla Sofía Gascón fue premiado por la Mejor Canción Original gracias a El Mal, la cuela fue interpretada por Zoe Saldaña y la propia Gascón.

La canción se impuso, entre varias otras, ante The Journey, tema de la película de Netflix Seis Triple Ocho interpretado por H.E.R.. Pero hay una consecuencia muy particular detrás de esto.

Y es que Diane Warren, creadora de dicha canción, es la persona más veces nominada en la historia de los Oscar y volvió a perder, sumando su 16ª derrota, empatando con el ingeniero en sonido Greg P Russell.

Otra dura caída

En un intento de atraer la suerte, Warren apareció en la alfombra roja con un mensaje contundente bordado en el cuello de su chaqueta: “Make it fucking happen” (“Haz que puto suceda”).

“Me gustaría romper mi tradición de décadas y ganar”, confesó a Variety antes de la ceremonia. Sin embargo, su deseo no se hizo realidad y la racha negativa continúa expandiéndose.

Además de El Mal (ganadora) y Mi camino de Emilia Pérez, su canción competía contra Never Too Late del documental Elton John: Never Too Late y Like a Bird del drama carcelario de A24, Sing Sing.

“Nunca había escrito una canción de esa manera”, reveló Warren sobre su trabajo en The Journey. Según contó, fue la productora de Seis Triple Ocho quien la convocó para componer el tema.

Le mostró un sizzle reel, un video promocional con la esencia de la película, y la guió escena por escena. “El material me conmovió tanto que me senté al piano y canté el estribillo. No suele pasar”, explicó.

A lo largo de su carrera, Diane Warren ha acumulado múltiples nominaciones al Oscar, pero solo ha sido reconocida con un premio honorífico en 2022.

Entre sus temas más icónicos figuran Because You Loved Me de Céline Dion para Algo muy personal (1996), How Do I Live de Con Air (1997), I Don’t Want to Miss a Thing de Armageddon (1998) y There You’ll Be de Pearl Harbor (2001).

A pesar de su innegable legado en la industria musical, el Oscar sigue siendo su gran cuenta pendiente.