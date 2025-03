Ministra Jara responde a críticas de Evelyn Matthei y la emplaza: “¿Piensa conducir el país con la realidad de Providencia?”

Durante la mañana de este lunes, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, abordó diversos temas en una entrevista con ADN Hoy. Entre ellos, no descartó una carrera presidencial y se refirió a las críticas dirigidas hacia la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei.

Consultada sobre la posibilidad de seguir en el gabinete hasta el final del gobierno, Jara señaló que su permanencia dependerá de lo que decida el presidente y los partidos políticos, especialmente el suyo. “Estoy en política en función de un proyecto más que de una carrera propia, así que mis intereses personales me los guardo para mi vida privada”, dijo.

Respecto a una posible candidatura presidencial, Jara afirmó que no descartaba esa posibilidad, pero aclaró que aún no se ha dado esa conversación dentro de su partido, el Partido Comunista. “Yo no voy a salir a decir que estoy disponible, porque no es propio de la cultura de los comunistas. Nosotros discutimos nuestro tema internamente y ahí es donde resolvemos una posición única”, señaló.

“La reforma previsional es muy desafiante, yo creo que es una hermosa tarea, ojalá poder contribuir, pero uno siempre tiene que pensar en que el trabajo lo conforma no una persona, sino que es de equipos, y así ha sido en este caso también. Me gustaría, costó tanto sacarla, pero bueno, igual veremos qué pasa”, comentó.

“Yo creo que es un desafío superbonito, y me gustaría en realidad, pero bueno, los partidos decidirán y el presidente de la república, en eso también”, añadió sobre su rol en el Ministerio del Trabajo.

Críticas a Evelyn Matthei

En cuanto a las críticas de Matthei, Jara no dudó en cuestionar su visión política. “El escenario de verdad que está plenamente abierto, sobre todo cuando los candidatos de oposición que escucho, y de derecha, en las entrevistas de fin de semana fueron bien claras, parece que vivieran todos en Providencia, en las comunas del sector oriente, bien poco sentido como de conexión con la realidad”, dijo.

“Me sorprendí en la entrevista a la candidata Matthei ¿Realmente piensa conducir el país con la realidad de Providencia, que no es la realidad de Chile?”, cuestionó.

Al referirse a las declaraciones de Matthei sobre la contratación de funcionarios públicos, Jara defendió el trabajo realizado en esa área. “La candidata Matthei critica mucho, harta crítica y poca propuesta. Lo que menciona sobre el empleo público no es efectivo”, añadió, aclarando que la contratación de funcionarios públicos, como los que trabajaron en el censo, fue parte de un proceso que ya se completó.