“Los parlamentarios tenemos gastos que son importantes”: diputado Miguel Ángel Calisto por deuda con TAG de casi 12 millones

Santiago de Chile

El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) se refirió a su deuda por el no pago de TAG , que según un reportaje de Ciper Chile supera los $12 millones. El parlamentario explicó que el monto corresponde a una repactación tras atrasos en los pagos y enfatizó que se trata de un compromiso personal, sin uso de fondos públicos.

“Yo reitero que aquí no hay ninguna deuda que yo haya pagado con plata del Estado, eso sería una situación grave”, afirmó Calisto, añadiendo que se trata de una deuda contraída con una concesionaria por el uso de un vehículo particular.

El legislador justificó el gasto señalando que: “Los parlamentarios tenemos gastos que son importantes y lo importante es pagarlos”. Además, mencionó que destina dinero a actividades como premios de rifas y aportes para comunidades y organizaciones.

Calisto también relativizó la situación y aseguró que no le ve mayor problema a su deuda. “Lo preocupante sería que un político no tenga deudas, eso sería grave, con la cantidad de gastos que tenemos todos los días”, sostuvo.

Además, comparó su caso con el de cualquier ciudadano que mantiene compromisos financieros: “Deudas como tengo con el retail, como cualquier chileno. No le veo la complejidad. Acá es una deuda particular, de un auto particular y la estoy pagando”, concluyó.