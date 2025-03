El Huachipato de Jaime García está en un gran estado de forma y, en su último partido, le ganó de manera agónica a Colo Colo, sumando así su segunda victoria consecutiva en el Campeonato Nacional 2025. En conversación exclusiva con Los Tenores, el DT de los acereros analizó el encuentro ante los albos, y el presente de su equipo.

“Fue tal como dijo el técnico (Jorge Almirón), nos cambiaron el sistema y nos complicaron, siempre nos superaron con dos hombres a la espalda de nuestros volantes. Estratégicamente uno tiene que reconocer esas cosas, ellos nos anularon, nos hicieron retroceder mucho, de eso no cabe duda, porque todos vieron el partido. Las pocas ocasiones que tuvimos las supimos aprovechar, a veces el fútbol no tiene lógica”, comenzó diciendo sobre como se dio el duelo.

En esa misma línea, García reconoció la superioridad del “Cacique”. “Los últimos 20 metros, los dos equipos o hicieron ningún daño. Ellos estuvieron muy bien parados, nosotros de dos errores tuvimos ocasiones claras. Creo que Colo Colo, en el primer tiempo, podría haber marcado 2 o 3 goles. Pero creo yo, con justicia, que lo que hizo Colo Colo en el primer tiempo me anuló completamente”.

También comentó el gran cambo físico que hizo Nicolás Vargas para poder sumarse al plantel de Huachipato. “Con el ‘Nico’ fui super claro, si él quería volver al fútbol, desde lo físico él tenía que cumplirme un par de cosas que yo necesitaba, más por él y por los muchachos en el plantel. Nico me cumplió, está ya a disposición, creo que él tenía que darse una oportunidad más para que el futbol no lo dejara, yo siempre trato de ayudar a los muchachos de esa forma. Ahora va a tener que esperar su oportunidad”.

Igualmente, abordó el presente de Mario Briceño, que anteriormente también había presentado problemas disciplinarios, señalando que “de repente hay que tener un poco más de paciencia, hay jugadores que emocionalmente en su vida no vienen de algo bien constituido, y merecen un poco más de atención. Yo creo que Mario está en una etapa de su vida más madura, está totalmente cambiado. A veces hay dar oportunidades, sabiendo que las tienen que tomar, tampoco soy el ‘Viejito Pascuero’ para andar regalando, porque hay que saber aprovecharlas, y Mario me tiene bien contento”.

“No hay técnico que no piense en llegar a los primeros lugares, pero hay planteles que están formados para eso, que se van de la media, sobre todo por el volumen de plata que gastan. Estos equipos se arman para estar arriba, y los otros equipos, todos tenemos sueños, sabemos que es dificil hacer contrataciones rimbombásticas, o poder ir a pelear una Copa Libertadores o Sudamericana. Fíjate que todos los planteles que están en copa, al final terminan pendiendo de un hilo para no bajar”, concluyó Jaime García sobre la superioridad presupuestal de los grandes equipos de Chile.