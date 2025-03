Cobresal dio la sorpresa este pasado domingo cuando venció por 2-1 a la Universidad de Chile por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2025. El equipo de Cesar Huerta fue un incomodo rival para los azules, y sacó provecho de los espacios atrás para hacer daño, especialmente con Cesar Yanis, que anotó el segundo de los “Mineros”. En conversación con Los Tenores, el panameño abordó el encuentro.

“La verdad que el grupo está contento, porque sabíamos que teníamos que sacar los 3 puntos en casa, y más contra el rival que teníamos en frente. El grupo contento y feliz, ahora tenemos que pasar la página y pensar en lo que se viene”, partió diciendo el delantero.

Sobre la Universidad de Chile, y una posible baja en lo físico por la altura, comentó que “no se vieron tan mal físicamente, es un equipo que está muy bien, pero cuando un equipo te va a arriba a presionar, deja muchos espacios, y creo que eso fue lo que aprovechamos, pero la U se vio bien en lo físico”.

“Si no me equivoco fueron 15 días de pretemporada, y luego unos días de temporada pensando en Copa Chile, y eran muchos jugadores nuevos también, no nos acoplábamos bien. Creo que el trabajo del día día se fue reflejando”, comentó el Yanis sobre el bajo nivel de Cobresal en los primeros partidos.

Acerca de como se concretó su arribo a Chile, dijo: “mi llegada se da por mi representante, él me dice que está lo de Cobresal y no lo dudé. De ahí también hablé con el pana Cecilio Waterman, y la verdad es que me interesó y estoy contento. Sobre la altura, la verdad es que me ha costado bastante, pero ahora me siento mucho mejor que al principio, pero no me siento al 100%”.

Además, recordó aquel 6-1 que La Roja le propinó a Panamá. “Me tocó ir a la selección y no llegué bien a tono como me gusta estar, pero claro, uno nunca le va a decir que no a la selección. La verdad no fue un resultado que nos esperamos, no teníamos la primera selección, eran más jugadores del plano local de Panamá. Pero queda la experiencia para seguir aprendiendo”.

Ahora, Cobresal deberá visitar al puntero exclusivo de la Liga de Primera, Coquimbo Unido. Sobre este encuentro, Cesar Yanis finalizó diciendo que “será difícil, pero no imposible”.