Kimetsu no Yaiba

Una de las series de anime que ha marcado los últimos años ha sido Kimetsu no Yaiba, una de las producciones que actualmente destaca por su alta popularidad.

Y es que pese las críticas recibidas durante cuarta temporada, esta terminó de la mejor forma posible, dejando el hype de los fanáticos por las nubes y anticipando lo que será el cierre de esta serie de anime que se viene emitiendo desde 2018.

Sin embargo, y a diferencia de las anteriores entrega, el arco final llegará en una trilogía de películas.

En ese sentido, durante el fin de semana se informó la fecha en que la primera cinta de la última saga llegará a los cines.

Mediante sus redes sociales, la producción a cargo de la serie comunicó que la primera película del Arco de El Castillo Infinito llegará el 18 de julio a los principales cines de Japón.

¿Llegará a Chile?

De momento, se desconoce si la cinta que narra las aventuras de Tanjiro y su hermana Nezuko llegará a las salas nacionales.

Sin embargo, ante el éxito de este tipo de proyecciones, como lo fue The First Slam Dunk o La película de Haikyuu!: La batalla del basurero, hacen suponer que este estreno sí llegaría a Chile, aunque quizás no en la misma fecha de Japón, algo que será confirmado con el paso de los meses.