Jaime García y la victoria de Huachipato sobre Colo Colo: “Ganamos, no hay que rendirse nunca”

En un verdadero partidazo, Huachipato le terminó dando vuelta el partido a Colo Colo para vencerlo por 2-1 en Talcahuano, y así trepar a la segunda posición con siete puntos.

Tras el encuentro vino el momento de los análisis, y el primero estuvo a cargo de Jaime García, técnico del conjunto local y vencedor en la jornada de domingo.

“Siempre tranquilo porque vamos paso a paso, le ganamos a un gran rival, es lo lindo del fútbol, hay que ir con los pies en la tierra”, partió diciendo.

Sin embargo, reconoció que el primer tiempo no fue bueno de su equipo: “Colo Colo tuvo un primer tiempo muy bien, hay que decir la verdad, no me gustó el primer tiempo, no hay que volverse loco”, indicó.

“Ganamos, no hay que rendirse nunca, los merecimientos en el fútbol nunca existen. Ellos manejaron gran parte del partido, ganamos a lo García, humilde y siempre hasta el último”, cerró el adiestrado de Huachipato.