Incendio en Providencia movilizó a once compañías de Bomberos: no hubo lesionados / Crédito: T13

Santiago

Un incendio se registró en la comuna de Providencia durante la madrugada de este domingo, afectando un departamento en el cuarto piso de un edificio ubicado en calle Capullo con Avenida Ricardo Lyon.

En concreto, la emergencia ocurrió cerca de la 1:00 AM y requirió la intervención de once compañías de Bomberos para su control, el cual no involucró lesionados.

Según explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, el fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales combustibles en la vivienda. Sin embargo, las llamas fueron contenidas sin afectar otras unidades del edificio.

El departamento siniestrado era habitado por dos personas, quienes no se encontraban en el lugar al momento del incendio. Aunque el fuego fue controlado, el humo provocó daños en los pisos superiores y el agua utilizada en la extinción pudo haber afectado otras áreas del inmueble.

Los antecedentes del siniestro fueron entregados al Ministerio Público, que inició una investigación para esclarecer el origen de los hechos.