“Es como las...”: Pedro Ruminot bromea sin pelos en la lengua con la producción de Viña 2025

El humorista Pedro Ruminot inició su esperada rutina en el Festival de Viña 2025 con un despliegue de chistes afilados y referencias al apagón masivo que obligó a reprogramar su presentación.

El comediante aprovechó el incidente para lanzar bromas a los directores ejecutivos del festival, Daniel Merino y Rodrigo Norambuena –quienes fueron enfocados por cámaras mientras Ruminot– los “acusaba” de no haber consultado el cambio de fecha.

“Me da rabia. No soporto eso. Y la producción del festival como las hue…”, comentó el humorista, provocando risas inmediatas. Luego, ironizó sobre las declaraciones oficiales tras el apagón:

“El niño de UP en una conferencia de prensa dijo que ‘llegamos a un acuerdo con todos los artistas para cambiar la fecha’... A mí no me llamó nadie”.

Chistes sobre su cambio de fecha y George Harris

Siguiendo con su rutina, Ruminot hizo reír a la audiencia contando que en lugar de estar en el festival, debería haber estado disfrutando de un asado.

“Llevo cuatro días encerrado en una pieza con Morat y Sebastián Yatra. Seis hombres en una pensión. Hicimos lo que seis machos hacen en una pieza: vimos tele nomás”, remató.

01 DE MARZO DE 2025 / VIÑA DEL MAR Presentación de Pedro Ruminot durante la Sexta Noche del 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar