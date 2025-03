¡Cumplió! Esta es la razón por la que Pedro Ruminot gritó Angol tras recibir gaviota en Viña 2025

Pedro Ruminot no solo conquistó al “Monstruo” de la Quinta Vergara con su rutina en el Festival de Viña del Mar 2025, sino que también cumplió la promesa que hizo meses atrás: dedicar su triunfo a la ciudad de Angol.

El humorista, que había adelantado en un podcast que si recibía la Gaviota gritaría “¡Angol! ¡Brotes de Chile! ¡Festival de Angol!”, no defraudó a su público.

Tras ser premiado con la Gaviota de Plata tomó el micrófono y exclamó con entusiasmo: “¡Gracias, Angol! ¡Los Jaivas, los Cuatro Cuartos, Viñuela, los Vázquez!”, desatando la ovación de la Quinta Vergara.

“Yo fui este verano al Festival de Angol y les prometí que si me iba bien en Viña iba a gritar su nombre”, explicó entre risas. “Si no lo hacía, me iban a llenar de recetas en Instagram”, sumó.

La noche de cierre del festival no solo marcó el exitoso regreso de Ruminot, sino que también dejó momentos inolvidables, como el beso de tres con Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra.