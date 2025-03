El Festival de Viña del Mar 2025 marcó un hito en la carrera de Tita Ureta, quien debutó como animadora en la Quinta Vergara.

Sin embargo, su gran noche estuvo lejos de ser fácil. En una conversación con ADN.cl, la comunicadora reveló que subió al escenario con fiebre y que recibió atención médica momentos antes de la transmisión.

“Me subí al escenario con 38,7 de fiebre y me pincharon recién. Así que ahí estoy. El pinchazo ayudó, pero sí estaban los paramédicos ahí y me apoyaron. No me la creo porque estaba con fiebre y todo salió bien”, comentó la animadora.

“El enfriamiento...”

Según detalló, el frío en el backstage y el desgaste de las largas jornadas previas terminaron pasándole la cuenta. “Hace mucho frío en el backstage. Tenemos que estar ahí esperando, son muchas noches. Entonces, el enfriamiento me hizo que me enfermara”, agregó.

Su padre, Emeterio Ureta, también se refirió al complejo momento de su hija en la previa del evento. “Pasó un mal rato, como de las 3 hasta las 5 de la tarde. Le dio un estrés, un cansancio, se tiró en la cama, no se sentía bien”, relató.

Pese a esto, Tita logró reponerse y salir al escenario con energía. “Me lo gocé. Me sentí cómoda, liviana. Me sentí muy yo. Eso fue lo más lindo de todo”, aseguró tras su presentación.

Su desempeño ha sido ampliamente elogiado, y su nombre incluso suena como posible animadora para futuras ediciones. “Mega ha confiado un montón en mí y eso se agradece. Así que a darle para adelante. Voy a seguir trabajando para poder hacerlo cada vez mejor”, afirmó.