Jóvenes chilenos competirán en el Campeonato Mundial Juvenil de Panadería y Pastelería que se realizará en Brasil

El próximo mes de julio se realizará el Campeonato Internacional de Jóvenes Panaderos y el Campeonato Mundial Junior de Pasteleros, el cual tendrá lugar en Sao Paulo, Brasil, y que contará con la presencia de chilenos.

Esto porque tras una clasificatoria realizada por Indupan y Artebianca, se eligió a la dupla conformada por Emiliano Lagos y Diego Paredes en panadería, y Catalina Cabrera, pastelera de la comuna de El Bosque, quienes representarán a nuestro país en el certamen.

El evento para elegir a los representantes reunió a jóvenes promesas de ambos rubros, quienes debieron enfrentarse en exigentes rondas que pusieron a prueba su técnica, creatividad y habilidad en la elaboración de diversas preparaciones.

Los seleccionados no solo representarán a Chile en el campeonato mundial organizado por la International Union of Bakers and Confectioners (UIBC), sino que también se convertirán en embajadores de la calidad y tradición panadera y pastelera de nuestro país.

“La participación fue emocionante y también un desafío, pero muy feliz. Una experiencia nueva es algo muy positivo. Voy con mentalidad de ganar porque esto abre muchas puertas para salir al mundo”, afirmó Catalina Cabrera, flamante ganadora en repostería.

Por su parte, Emiliano Lagos, uno de los dos panaderos nacionales clasificados, dijo que “para nosotros significa mucho haber ganado, especialmente considerando lo repentino de esta competencia, así que lo vemos como un tremendo logro. Se nos viene harta pega, pero estamos listos”.

Finalmente, Juan Mendiburu, presidente de Indupan, indicó que “este campeonato es una oportunidad inigualable para visibilizar el talento joven en la panadería y pastelería chilena”.

“Es muy satisfactorio para nosotros apoyar e impulsar a las nuevas generaciones, dándoles herramientas para que se proyecten a nivel internacional”, cerró.