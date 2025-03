Jorge López confiesa su situación sentimental: “De momento tengo un amor en cada puerto… o quizás dos, o tres"

Jorge López, actor chileno reconocido por su participación en Elité de Netflix, fue uno de los invitados al programa Viva Viña de Mega.

En la instancia, compartió su perspectiva sobre el amor y las relaciones, sorprendiendo con sus declaraciones.

Durante la conversación, Fran García-Huidobro le preguntó si vivía momentos de “pasión”, a lo que López respondió que no tenía compromisos sentimentales formales.

“Estoy siempre de un lado para otro, sin contratos amorosos, porque no me gusta el amor romántico ni lo que nos han enseñado como la forma ‘correcta’ de amar”, comentó.

Ante esto, José Antonio Neme le consultó si se identificaba con el poliamor, a lo que el actor, entre risas, señaló: “Por ahora, tengo un amor en cada puerto… o quizás dos, o tres”.

López también se refirió a su intensa agenda durante el Festival de Viña del Mar, en donde se desempeñó como jurado, destacando que recién la noche del 28 de febrero pudo tomarse un respiro. “No hemos parado con las actividades, pero anoche fue especial porque vinieron mis amigos de distintas etapas de mi vida, desde Llay Llay, San Felipe y Santiago”, contó.

Sobre la posibilidad de casarse en el futuro, fue categórico: “No creo en el sentido de pertenencia ni en la posesión. Ya he firmado suficientes contratos laborales, no quiero uno más en mi vida, prefiero disfrutar”.