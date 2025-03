“Improvisación sin remate”: la particular explicación de George Harris tras su fallida rutina en Viña 2025

El comediante venezolano George Harris volvió a hablar sobre su presentación en el Festival de Viña del Mar, la que fue duramente criticada por su falta de chistes y exceso de peleas con el público.

Esta vez, mediante un live de Instagram, Harris insistió en que fue víctima de xenofobia. Su primera queja fue señalar que él ha servido “de carne de cañón para los medios de comunicación de Chile amarillistas”, insistió.

“No había llegado al minuto de presentación y empieza la pita, la funa, la burla, el ‘vete’”, explicó.

La particular explicación de George Harris tras su fallida rutina en Viña 2025

Asimismo, el comediante sigue sin realizar una autocrítica sobre su desempeño: “Trabajo en lo que es la improvisación sin remate, porque todo el mundo dice ¿Dónde está el remate? ¿Dónde está el remate?“, dijo.

No hubo remate, todo el mundo es experto en comedia, qué bonito, ¿Dónde está el remate? Tengo 11 años y el jueves que viene, el 6 de marzo, lo celebramos", insistiendo en sus años de carrera.

En la misma instancia, apuntó a los humoristas nacionales “Me parece muy triste lo que pasa con los comediantes en Chile que se burlan de lo que pasó conmigo, de que les da risa y morbo, muy triste porque yo no me burlo nunca de un colega, nunca, aunque me parezca que tengo la razón”, complementó.

En la conversación, según el comediante, su frase “ojalá tú tengas la carrera de 20 años que tengo yo” no fue de soberbia.

“Un acoso y un asedio muy fuerte y yo llevé a mi mamá. No se lo deseo a nadie eso, ese momento, que lleves a tu familia y te hagan vivir esa experiencia, no se lo deseo a nadie de verdad, a nadie. Bueno, al gobierno de Venezuela sí, pero a nadie más”, concluyó.