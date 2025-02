“¿Por qué pifian?”: “Detrás del Muro” se burla de la rutina de George Harris tras su fracaso en el Festival de Viña 2025

El Festival de Viña del Mar 2025 vivió una primera noche marcada por la polémica cuando el comediante venezolano George Harris se encontró con una fuerte reacción del público en la Quinta Vergara.

Desde el inicio de su presentación, los abucheos se hicieron notar con intensidad. Apenas pasados dos minutos de rutina, Harris respondió a la audiencia con frases que solo intensificaron la molestia.

“El que no le gusta, ve a comprar un refresco”, lanzó en un intento por calmar los ánimos. Sin embargo, lejos de lograrlo, añadió: “Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitear toda la noche. Se van a quedar sordos”.

La situación continuó escalando cuando el humorista, en medio del abucheo incesante, exclamó: “Levántate una venezolana, marico, ¿Qué te pasa? (…) Por eso te vas a quedar solo, huevón. Levántate una venezolana. Tengo una novia, tengo una vida, tengo una polola, coño”.

Ante el tenso ambiente, los animadores subieron al escenario para intentar calmar la situación, pero las pifias no cesaron.

Harris insistió en responder a la audiencia, declarando: “Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Ojalá que la tengas. Que tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con todo lo que te da rabia de que yo esté aquí”.

Además, lanzó otra frase desafiante: “Amigo, vete para el baño un rato y jálate el muñeco”.

La parodia del espacio humorístico de Chilevisión

Días después, en Detrás del Muro, se realizó una parodia de lo ocurrido en el festival. En la recreación, el “humorista venezolano”, interpretado por Gustavo Becerra, fue recibido con silbidos y abucheos desde el primer momento.

Tras abandonar el escenario, los animadores lo convencieron de volver y además, el “falso Rafa Araneda” lo instó a hacer un chiste de los teléfonos antiguos y a responderle al público. Aunque nuevamente no logró ganarse al público.

“La gente está puro pifiando todo el rato. ¿Por qué pifian a ver? ¿Por qué pifian? ¿Por qué no se toman un café y se relajan? Es que así no se puede, no pasa nada (...) Tómense un café, se van, se relajan y después vuelven“, reclamó la parodia del comediante venezolano.

La representación terminó con la salida definitiva del comediante ficticio, quien incluso sufrió un incidente inesperado antes de marcharse.

“Gaviota xenofóbica, esta es una gaviota xenofóbica. ¡Coño! ¡Verga! (...) No pasa nada, de todas maneras mañana sale mi vuelo a las once (sic)”, dijo Gustavo Becerra en su papel de George Harris, cuando fue bombardeado heces del ave en vez de recibir una estatuilla de ella, siendo despedido con un “chúpalo entonces (sic)” del público.

Tras su presentación, el “falso Harris” fue visitado en su camerino por un periodista del evento, y en ese momento, encontrándose alterado, dijo: “Estoy buscando los remates de los chistes, dónde están (...) ¿Dónde está mi mamá? ¡Quiero a mi mamá! Salgan de acá, por favor".

“Una consulta, ¿tú sabes cuándo pagan este show?“, añadió después.