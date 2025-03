“Hay valores que no pueden faltar”: los descargos de Miguel Ramírez tras perder ante la UC

Miguel Ramírez, técnico de Deportes Iquique, apuntó al VAR por el polémico gol que le anularon a Steffan Pino en el partido de este sábado ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional. Los “cruzados” se llevaron el triunfo por 1-0.

“Todos me han dicho que Steffan estaba bien habilitado, pero aquí no es una decisión del árbitro, la determinación es del VAR, desde el VAR llamaron al árbitro. Supuestamente, tenemos la tecnología para determinar estas cosas, por eso sancionaron fuera de juego. Pero yo no le echaré la culpa a esa jugada”, señaló el DT del club iquiqueño en conferencia de prensa.

“Cheíto” reconoció que la derrota pasó por los errores que cometió su equipo y por pensar más en el duelo del próximo martes por la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Alianza Lima.

“Nosotros iniciamos el primer tiempo pensando más en el día martes que en el partido de hoy, y esa es una gran responsabilidad nuestra. Cometimos errores, y uno infantil, al hacernos expulsar. Eso nos obligó a jugar con uno menos cuando el equipo ya venía con un desgaste tremendo”, aseguró el entrenador nacional.

“No le voy a echar la culpa al árbitro. No le voy a echar la culpa a la gente de Católica. No voy a decir que nos pusieron tres sillas para que fuera la ‘oficina técnica’. Que nos dejaron sin público visitante horas antes del partido. Que querían enviar a la familia de los jugadores al frente. Hay valores que los equipos transmiten, y esos no se pueden faltar”, agregó Miguel Ramírez.

Por último, el DT de los “Dragones Celestes” remarcó: “Yo soy responsable del rendimiento y del resultado. Son tres partidos perdidos. Este no es nuestro equipo. Ahora volvemos a Iquique y no nos queda otra que enfocarnos en la llave contra Alianza Lima”.