Poco antes de que se terminara la jornada festivalera, las personas comenzaron a abandonar la Quinta Vergara, entre ellos algunas figuras del espectáculo y la televisión.

En este contexto, se le preguntó a los animadores de Chilevisión, Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui sobre su apreciación de la jornada.

En cuanto a Incubus, Arístegui señaló que: “me hubiera gustado que durara más tiempo (...) pero se entiende que es en el contexto del festival”, dijo la periodista.

“Yo creo que los fanáticos de Incubus quedaron con gusto a poco, porque tienen repertorio para mucho más, pero lo que vimos fue de primer nivel, muy bueno”, agregó.

En cuanto a la presentación de Juan Pablo López, Arístegui enfatizó que: “no paramos de reírnos, fue un show absolutamente sólido, redondito, cero error, me encantó. Harta contingencia, sus palitos por ahí”, comentó.

Por otra parte, Julio César Rodríguez dijo que “él (López) tiene un show súper probado, vamos siempre a verlo en familia. Juan Pablo, para poder comprar una entrada para su espectáculo deben pasar 3 ó 4 meses, tiene siempre agostado todo”, expresó.

“Quizás el perfil del público no lo acompañó”

Durante la jornada, el periodista Rodrigo Sepúlveda recibió pifias por parte del público, es por ello que se especuló que ese pudo ser motivo para que no acompañara a Karen Doggenweiler en la presentación de la Competencia Internacional.

Ante esta situación, Arístegui dijo que: “nosotros llegamos un poquito después de que partió el festival, no alcanzamos a ver el inicio, por lo tanto no estuve acá para ese momento”, opinó.

“Me da lata, no me gusta que pifien a nadie y menos a un ex compañero, a Sepu le tengo mucho cariño y sé que la gente también. Quizás el perfil del público no lo acompañó”, concluyó.

Asimismo, Rodríguez también brindó su opinión: “nos llamó la atención que estuvieran ellos (Karen y Rafa) pero no sabíamos la razón”, complementó.