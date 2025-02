El actor Nicolás Poblete, reconocido por su participación en las teleseries de Mega, expresó su entusiasmo tras la cuarta noche del Festival de Viña 2025, destacando especialmente el show de Incubus.

“Buenísimo, tremendo show, siempre es increíble escuchar ese nivel de energía arriba de un escenario, en vivo, es una suerte”, comentó el artista a ADN.cl, asegurando que se va “muy contento con esa experiencia”.

El actor valoró la decisión del certamen de incluir a la banda liderada por Brandon Boyd en su parrilla de este año. “Tremendo acierto, creo que todos los artistas han estado increíbles, pero siempre es bueno traer bandas icónicas”, afirmó.

“Cualquier estilo”: Brandon Boyd, vocalista de Incubus, desata furor en redes con su polera de Snoopy en Viña 2025 https://t.co/5k96XJ7lC0 — Radio ADN (@adnradiochile) February 28, 2025

Además, comparó la emoción que sintió con la visita de otra agrupación legendaria en el pasado. “Es como ese año que vino Faith No More, que era como ¡guau! vino Faith No More al festival y era increíble. Es como lo mismo”, señaló.