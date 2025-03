“En Colombia era carnicero, por ello no me costó hacer lo que hice”: la espeluznante declaración del detenido por brutal homicidio en Chiloé / CAROLINA OGGERO

Este viernes se conocieron detalles de la declaración de Andrés Hernández Toro, ciudadano colombiano detenido por el homicidio de María Angélica Ascuí, exintegrante del programa televisivo Música Libre, cuyo cuerpo fue encontrado bajo el puente San Pedro, en Chiloé, amarrado con alambre y envuelto en una frazada.

El detenido, apodado “el parcero”, se entregó voluntariamente a Carabineros y confesó el crimen. “Vengo a entregarme, yo maté a la mujer que encontraron bajo el puente. No puedo más con la culpa”, declaró.

Disputa por una cabaña y el inicio del conflicto

Hernández relató que vivía en una cabaña propiedad de Ascuí, quien le habría ofrecido venderle el inmueble por 40 millones de pesos. El imputado le entregó casi 4 millones como adelanto y el resto lo pagaría mensualmente.

Días después, la víctima le habría confesado que enfrentaba graves problemas económicos, incluyendo el embargo de las cabañas, lo que generó la molestia de Hernández, quien exigió la devolución de su dinero. Ascuí se negó a devolverle el pago, lo que aumentó la tensión entre ambos.

Según el relato del acusado, el jueves 22 de febrero se reunió nuevamente con la exbailarina, insistió en recuperar su dinero y fue entonces cuando la discusión escaló. “Me dijo que si ella perdía, yo también, y sin mediar provocación me pegó una cachetada”, declaró.

“Saqué una lima de motosierra y se la enterré en la costilla”

Hernández sostuvo que tras la agresión, reaccionó violentamente. “Ante la agresión, yo saqué una lima de motosierra que tenía en el bolsillo trasero de mi pantalón y se la enterré en la costilla izquierda”, detalló, según co nisgna Radio Bio Bio.

En su testimonio aseguró que Ascuí no sangró ni gritó, pero lo volvió a abofetear, lo que lo enfureció aún más. “Ya no fue una sola vez que le enterré la lima, fueron muchas veces. Todas se las pegué en la costilla izquierda”, confesó.

Pese a la brutal agresión, la víctima aún estaba con vida. “María me dijo que acabara con su sufrimiento”, sostuvo Hernández, quien afirmó que decidió cortarle el cuello con una espátula. “Ahí María dejó de sufrir”, agregó.

Duerme junto al cadáver y luego lo desmembra

Tras el asesinato, el imputado se fue a dormir, dejando el cuerpo tendido en la cama. Horas después, lo envolvió en un cobertor y al intentar cargarlo, se dio cuenta de que era demasiado pesado.

Fue en ese momento cuando tomó la decisión de desmembrarlo. “Yo en Colombia era carnicero, fue por ello que no me costó hacer lo que hice y tampoco me dio asco”, declaró ante la policía.

Cortó las extremidades de la víctima y las guardó en bolsas de basura. Al día siguiente, usó el auto de Ascuí para trasladar los restos hasta el puente San Pedro, en Pastalhué, donde lanzó el cuerpo envuelto en un cobertor con alambres, seguido por las bolsas con las partes cercenadas.

El crimen conmocionó a la comunidad de Chiloé y el caso continúa en investigación, mientras la fiscalía prepara los cargos en contra de Hernández Toro.