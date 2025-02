“El loco no sabía que iba a salir Presidente”: el chiste de Juan Pablo López sobre Gabriel Boric en Viña 2025

Esta noche el humor estuvo a cargo del comediante Juan Pablo López, quien tuvo un exitoso paso por la Quinta Vergara.

Aunque tuvo un comienzo difícil debido a problemas con la iluminación, el inconveniente se solucionó rápidamente y López pudo seguir con su actuación.

A lo largo de su rutina abordó distintas temáticas, como la precariedad en el colegio donde él estudió, versus el establecimiento donde estudia su hijo; la pediculosis; la adicción al PlayStation y un hermano mayor que no sabía que existía.

El chiste de Juan Pablo López sobre Gabriel Boric en Viña 2025

Pero lo que llamó la atención fue el instante en que el comediante hizo mención al Presidente de la República, Gabriel Boric. Todo comenzó cuando abarcó a la delincuencia, en concreto, tomó como ejemplo el barrio Yungay, lugar donde vive el mandatario.

“Un barrio histórico en Santiago, atacado por la delincuencia, yo pensé, quizás muchos pensamos que cuando él se fuera a vivir ahí, la delincuencia se iba a acabar, y la hueá está peor”, inició.

“Balazos al lado de la casa del Presidente. Un día va a salir Boric hablando con la prensa ‘estamos aburridos con la delincuencia ¡Que alguien haga algo!' y a guata pelada con un fusil hechizo", continuó.

“Todos los gobiernos lo hacen mal y los que no gobiernan se encargan de destruir al que está de turno, son gente muy pelotuda en general”, agregó.

“Pero que Boric lo haga bien o mal no es culpa de él, es culpa de nosotros, porque el loco no tenía idea que iba a salir Presidente, no tenía ni terno. Salió Presidente y fue a comprarlo”, dijo el humorista entre las carcajadas del público.