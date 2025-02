Club chileno lanza grave acusación contra la ANFP que involucra a Felicevich y a Atlético Colina

Luego de que AC Barnechea renunciara a jugar la Segunda División Profesional este 2025, el Consejo de Presidente de la ANFP se vio obligado a tomar una decisión para definir qué equipo ocupará el cupo de los “huaicocheros”.

En este escenario, desde la ANFP postularon a Atlético Colina (antes llamado Deportes Colina), ya que el año pasado terminó tercero en la tabla anual de la Tercera División, por detrás de los elencos que ascendieron, Santiago City y Brujas de Salamanca.

Sin embargo, en Lautaro de Buin alzaron la voz. Los “Toquis” aseguran que Pablo Milad los había ilusionado con el ascenso a Segunda División y, lo que es peor, acusan a la ANFP de “favorecer” a Atlético Colina porque el nuevo dueño del club es Fernando Felicevich.

“Pablo Milad se comunicó con el presidente de Lautaro de Buin, Carlos Encinas, y le informó que mantuviera a su equipo activo, porque había posibilidades de que Lautaro subiera a Segunda División. Sin embargo, hace dos días no enteramos de que el mismo Milad llamó al presidente de Lautaro y le dijo que no, que Lautaro no iba a subir y que Colina iba a tomar su lugar”, señaló Fernando Estay, coordinador de Lautaro de Buin, en diálogo con ADN Deportes.

En esa línea, agregó: “Nosotros venimos de descender, pero Colina lleva tres años jugando en Tercera División. Entonces, que llegue Felicevich, invierta plata en el club, y que suban así por decreto… ¿Por qué no puede ser otro equipo? ¿Por qué tiene que ser Colina?”.

“A Colina antes lo manejaba la municipalidad, pero Felicevich tomó el club, le cambió el nombre, y ahora por decreto Colina aparece en Segunda División. Si otro empresario hubiese tomado el club, no hubiera pasado lo mismo”, concluyó Estay.