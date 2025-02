“Te felicito, Emilia”: las palabras de Faloon Larraguibel previo a su piscinazo

Hace pocos minutos, la candidata de Canal 13, Faloon Larraguibel realizó el piscinazo que todos los años hace la reina del festival.

Aún con la disposición de la Miss Chile a compartir la corona, de todos modos, en el programa “Hay que Decirlo” decidieron llevar a cabo esta acción.

Pocos segundos antes de lanzarse a la piscina, Larraguibel dedicó unas palabras sobre la competencia entre mujeres y a Emilia Dides.

“Te felicito, Emilia”

“Obviamente esto lo he esperado mucho, que rico que ahora lo voy a poder cumplir igual, a pesar de todo (...) fue una bella experiencia y con eso nos debemos quedar, con el cariño que recibimos afuera, en la calle, porque ahí es donde anduvimos nosotros”, inició.

“No es una guerra entre nosotras, yo no compito con una mujer, una mujer es una compañera para mi y de verdad que te felicito, sé el trabajo que has hecho, sé cómo has representado a nuestro país, así que te agradezco por las palabras que tú me diste y desearte la mayor de las suertes, el mayor del éxito porque eres una mujer talentosa”, continuó.

“De eso se trata, de apoyarnos entre nosotras y no desmerecernos, de apoyarnos, de alentarnos. Te felicito, Emilia, te mando un beso gigante”, concluyó.