¿Quién es Fernanda, la hija de Edo Caroe que brilló en Viña 2025?

Fernanda Caroe se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la rutina de su padre, el comediante Edo Caroe, en el Festival de Viña del Mar 2025.

Durante su presentación en la Quinta Vergara, el humorista dedicó gran parte de su show a relatar anécdotas sobre la paternidad y la relación con su hija, generando carcajadas y emoción entre el público.

¿Quién es Fernanda Carrasco?

Fernanda es la única hija de Edo Caroe (Carrascoy su esposa, Catalina Ponce. Nació cuando ambos tenían solo 19 años, por lo que, como mencionó el comediante en su rutina, “crecieron juntos”.

Actualmente, tiene 19 años y ha preferido mantenerse alejada de la exposición mediática, a diferencia de su padre.

A pesar de su bajo perfil en redes sociales, no es la primera vez que aparece en los proyectos de Edo Caroe. En 2017, cuando tenía 11 años, protagonizó junto a su padre el podcast Padre Ausente, donde abordaban de manera humorística distintos temas de la vida cotidiana y las dificultades de la crianza.

Si bien el programa dejó de emitirse en 2019, algunos capítulos aún pueden encontrarse en la plataforma SoundCloud.

El lunes 13 de estrenaremos el primer capítulo de un nuevo proyecto, un podcast en el que intentaré explicarle a mi hija... Publicado por Edo Caroe oficial en Miércoles, 1 de noviembre de 2017

Una relación de humor y cariño

En su rutina en Viña 2025, Caroe no solo hizo reír con sus historias sobre la adolescencia de su hija, sino que también dejó en claro el profundo amor y orgullo que siente por ella.

“Mi hija estuvo ahí desde el principio, cuando no había éxito, cuando no había Viña, cuando no había nada. Crecimos juntos”, expresó con emoción.