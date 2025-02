“Quedó para adentro”: revelan reacción de Rafael Araneda ante ‘beso de la venganza’ de Marcela Vacarezza

Esta mañana, en el matinal “Tu Día” de Canal 13, Priscilla Vargas expuso una situación que se desarrolló durante la primera noche festivalera que involucra a su esposa, Marcela Vacarezza.

“No fue idea mía. Estas dos niñas que tengo son bravas, comenzaron a decir ‘mamá véngate’, fue idea de ellas, pero yo no me quejo”, dijo Vacarezza entre risas.

“Hay algo que la Marcela no sabe, y es que esa primera noche, el Rafa se acercó a saludar junto con Karen en comerciales, y yo los comencé a grabar y le dije ‘oye, Rafa, la Marcela dio un beso de la venganza con Cristián Sánchez’ y Repe decía: ‘es verdad, es verdad”, dijo Vargas.

“Yo creo que el Rafa no me creyó, porque no dijo nada, como que quedó para adentro”, agregó la animadora del matinal.

“Cristián es muy amigo nuestro, somos muy amigos con la Diana (Bolocco)”, explicó Vacarezza ante las risas de sus compañeros de panel.