“Pasó el límite”: Panelistas del matinal de Mega destrozan chiste de Edo Caroe sobre expresidente Piñera en Viña 2025

La rutina de Edo Caroe durante su presentación en el Festival de Viña del Mar 2025 ha generado un amplio debate en los medios y las redes sociales.

El comediante mencionó al fallecido expresidente Sebastián Piñera en una broma que fue calificada como “pasada de tono” por algunos panelistas del matinal especial de Mega, Con Gusto a Viña.

Durante su paso por la Quinta Vergara, el humorista comentó: “Tuvimos un gobierno de Bachelet, después uno de Piñera, después otro de Bachelet y otro de Piñera. Creo que ahora va a pasar lo mismo, va a salir Bachelet y después Piñera Robot. Esta vez a prueba de agua”.

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación en el matinal de Mega.

Las críticas de los panelistas de Mega

En el programa especial Con Gusto a Viña, conducido por José Antonio Neme, se abrió el debate respecto a la presentación de Edo Caroe. “Juega al límite”, indicó Michael Roldán.

José Antonio Neme, en tanto, analizó la reacción del público: “La noche fue bastante redonda y la presentación de Edo Caroe fue impecable, partamos de esa base”.

“El chiste de Piñera, que yo lo revisé en la mañana, cuando él dice ‘mira, Chile es un país que va de un sector a otro políticamente, entonces Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, habría que tener un Piñera a prueba de agua’. Ahí hay un chiste que tiene dos miradas. ¿Les gustó o no les gustó”, añadió el rostro de Mega y coanimador del certamen viñamarino.

Por su parte, Marianne Schmidt expresó su desacuerdo. “A mí no me gustó. No tiene que ver con la postura política de uno ni nada, sino que con las sensibilidades. Encontré que cuando se jugaba al límite, ahí pasó el límite, en ese tipo de chiste”, sostuvo en el matinal.

Mariela Sotomayor también cuestionó la broma. “No quiero ser grave ni nada. Él puede reírse de la enfermedad de su hermana porque ella también se ríe y es un caso particular. Pero reírse de la trágica muerte y accidente de una persona, que hizo sufrir a su familia tanto, creo que no”, expresó.

“Creo que no, porque me imagino a su señora, a sus hijos, y no creo que me parezca chistoso, ni a ellos”, complementó la comunicadora.

En la misma conversación, Jaime Leyton recordó la figura de Sebastián Piñera y el impacto de su fallecimiento: “Él es un Presidente de la República y tuvo una muerte trágica. Ahí no hay como conversarlo ni discutirlo con nadie. Y es un dolor para su familia”.

Además, el meteorólogo de Mega apuntó directamente al chiste de Edo Caroe: “Suele poner los pies en la línea amarilla y hay una línea roja. Creo que metió el pie más allá de la línea roja, porque (Piñera) es una persona que merece respeto y que ya no está presente”.