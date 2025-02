En la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar, el humorista Edo Caroe se presentó por segunda vez en la Quinta Vergara.

Su rutina se basó en historias cortas que abarcaron distintas temáticas, entre ellas la contingencia con el corte de luz, George Harris, salud mental, paternidad joven y orientación sexual.

Como parte de su rutina, el comediante comenzó a hablar acerca de las relaciones sexuales en la pareja y en cómo se da este ámbito entre él y su esposa.

En este contexto, Caroe expone que a ellos les gusta el juego de roles, ser otras personas, pero en particular a ella le gusta que el comediante se convierta en el Presidente de la República, Gabriel Boric.

“No tengo la cifra exacta”: el chiste de Edo Caroe al Presidente Gabriel Boric en Viña 2025

“Ella está acostadita en la cama y... bueno, a los que no les guste Boric, José Antonio Kast y le hago 13 hijos, pero a ella le calienta cuando hago de Boric”, inició.

“Entonces yo me paro al lado de ella y me dice ‘Mi presidente, mi presidente’. Me bajo de la bicicleta, la dejo al lado (...) ‘mi presidente, tiene el cierre abajo, me subo el cierre y me dice ’súbase usted mejor'. Cuando me subo ella me dice ‘¿Cuántas cositas ricas me va a hacer esta noche?‘ yo le dijo’ no sé, no tengo la cifra exacta", desatando carcajadas entre los asistentes.