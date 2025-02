En la edición de Los Tenores este jueves, nuestros panelistas conversaron con el goleador de la U de Chile, Nicolás Guerra.

En la charla, el artillero valoró el momento que le permitió pasar de estar descartado en el mercado de pases invernal el 2024 a titular del elenco de Gustavo Álvarez.

“Uno tiene que trabajar, el delantero también tiene rachas. En el segundo semestre del año pasado anoté algunos goles, ahora también estoy aportando”, dijo, valorando también su estreno goleador en La Roja, sin complicarse tampoco con el hecho de que Fernando Zampedri ya pueda pelearle un lugar en la nómina.

“Sentí que había cumplido un sueño. Me tomo la competencia con tranquilidad. Si uno hace bien las cosas en el club, las cosas van a llegar solas”, planteó, enfocándose en la batalla que debe librar hoy para un lugar en el ataque con Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras.

“Hay una competencia muy buena, que se nota día tras día. Soy un 9 que le gusta estar en harto contacto con la pelota, bajar, pero también con la obligación de subir al área. La competencia está muy buena para jugar, falta todavía Maxi Guerrero, que está lesionado”, asegurando, recalcando su comodidad con sus posiciones en ataque.

“Todas las inferiores las hice de 9. En Ñublense también, igual que detrás del 9. Ahora, trato de cumplir donde aporte más al equipo. Me gusta jugar de 9, pero también he hecho goles jugando detrás del 9″, enfatizó.

Nicolás Guerra, su batalla en la U y un “consejo” a Lucas Assadi

Durante la charla con Los Tenores, reconoció las particularidades en torno a cómo no perdió el foco el año cuando era suplente en el club.

“Era no renunciar al trabajo, lo mínimo como profesional era mantenerme entrenando, no abandonarme a mí mismo, yendo a entrenar, tratando de mejorar físicamente. Fueron momentos duros. No es fácil sentir que no eres importante, pero fue el estar preparado. Es en esos momentos donde uno se tiene que cuidar más de sí mismo”, comentó, además de destacar el rol de Gustavo Álvarez en el positivo presente azul.

“El profe tiene una idea de juego muy clara, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Eso hace que el funcionamiento del equipo se vea mejor. Eso hace que la competitividad interna, puesto por puesto, crezca. Te transmite confianza, si haces lo que te pide te va a seguir considerando”, apuntó.

En su caso, al ser formado en la U de Chile, se mostró con distancia ante las dificultades que tiene para los canteranos de equipo grande consolidarse a nivel profesional.

“Los jugadores son diferentes, cada uno tiene su tiempo de madurez. Tiene que haber un técnico que les dé confianza, pero al final cada jugador es distinto”, comentó, junto con evaluar la situación de Lucas Assadi, que hoy no es titular en el club.

“Sin creerme mejor o peor que nadie, le deseo siempre lo mejor a Lucas. Donde esté le va a ir bien, tiene unas condiciones tremendas. No podría decirle que se quede o que se vaya, pero a mí irme a Ñublense me sirvió. Lucas tiene unas condiciones sobresalientes”, cerró Nicolás Guerra en Los Tenores.