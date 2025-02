Ministra Tohá analiza a las “izquierdas” y aborda el avance de la derecha en Chile: “Proponen ideas de cómo arreglar los conflictos de la sociedad”

Durante la tarde de este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó una crítica a la situación de las izquierdas en Chile y abordó el crecimiento de la derecha a nivel global.

“Estamos en una época donde las izquierdas —creo que tenemos que tomar este concepto que ocupan los españoles, porque somos muy plurales— y plurales quiere decir que realmente tenemos diferencias y conflictos, no solo diversidad en el sentido de riqueza, sino también contradicciones y problemas al interior de las izquierdas”, señaló.

En esa línea, aseguró que “a las izquierdas les está costando descifrar esas claves en los cambios que está teniendo el mundo, que pueden ser vehículos para cambios positivos, cambios que traigan más equidad, que traigan más justicia, que traigan más democracia. Entonces, hacer ese esfuerzo no es desentenderse de la herencia, sino que es ser coherente con esa herencia”, afirmó.

La ministra también enfatizó el papel histórico de los movimientos progresistas en la conquista de derechos fundamentales. “La mayor parte de los derechos y las seguridades de que disfruta la sociedad se han conseguido con peleas muy duras que han hecho las izquierdas, los progresismos a lo largo de la historia. Sin esas luchas no tendríamos derechos laborales, no tendríamos derecho a la salud, no tendríamos educación obligatoria, no tendríamos voto femenino, no tendríamos muchas cosas. Y esa herencia, en el caso nuestro, chileno, es particular”, indicó.

El fallido cambio de constitución

Asimismo, se refirió al proceso constitucional fallido, calificándolo como un episodio significativo para la izquierda chilena. “Creo que quizás lo más bochornoso que hemos tenido en la historia de las izquierdas chilenas es el fracaso del primer proceso constitucional, en el cual el progresismo tuvo una responsabilidad enorme”

“Hay aprendizajes que sacar de él: de cómo se leyó el estallido, de cómo se lo interpretó en la Convención, de cómo nos farreamos la oportunidad más grande que habíamos tenido en la vida de no solo tener cambios, sino de acordar cambios sostenibles para Chile desde una posición de mucho poder, superior a la que nunca habíamos tenido”, afirmó.

Finalmente, la ministra analizó el crecimiento de la derecha: “¿Por qué la derecha está entrando firmemente?”, cuestionó, y sostuvo que “porque propone una idea de cómo arreglar los conflictos de la sociedad. Nosotros no la compartimos en lo más mínimo, pero engancha con esas necesidades y esos temores que esos sectores tienen, con los que muchas veces nosotros no enganchamos”.