El proceso de elección de la embajadora del Festival de Viña del Mar 2025 generó una fuerte polémica, luego de que el equipo del programa Hay que decirlo de Canal 13, que apoyaba la candidatura de Faloon Larraguibel, denunciara irregularidades en el conteo de votos.

Según sus declaraciones, la votación fue “poco seria” y el resultado debió haber favorecido a la exYingo en lugar de Emilia Dides.

El conflicto se desató cuando, tras el conteo inicial, se encontró un voto en una urna distinta a la principal, el cual favorecía a Larraguibel y la dejaba como ganadora. Sin embargo, los organizadores del evento anularon dicho sufragio, manteniendo el triunfo de la Miss Universo Chile, lo que provocó indignación entre los seguidores de la chica reality.

Emilia Dides - Faloon Larraguibel Instagram Ampliar

“Hubo un enredo grande”

En conversación con ADN.cl en la Quinta Vergara, el panelista de Hay que decirlo, Willy Sabor expresó su molestia y confusión respecto al proceso. “Era un voto anulado, después eran dos votos que faltaban. Los ganó Faloon, uno lo anularon, entonces hay un enredo grande”, señaló.

Por su parte, Matías Vega, quien estuvo en el conteo de votos, cuestionó la transparencia del proceso. “Había un voto que no habían contabilizado del diario La Hora. Luego lo contabilizaron y generaron toda una expectativa porque ese voto estaba dentro de una urna que era de otros premios. Al abrirla, el voto era claramente para Faloon. Por lo cual, Faloon es la reina de Viña, pero luego los organizadores dijeron que el voto era nulo por estar en otra urna”, explicó.

“Todos los votos reunidos de la prensa especializada y acreditada daban por ganadora a Faloon Larraguibel. Entonces, nos parece que pasó algo raro”, agregó el comunicador, reforzando su duda sobre la validez del resultado final.

Felipe Vidal también se sumó a las críticas y exigió que el caso sea revisado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). “El voto no estaba en la urna correcta, pero eso no es culpa del votante. Es culpa de quien le dijo que lo pusiera ahí. En cualquier elección, si un voto es válido, pero está en la urna equivocada, se contabiliza. Un voto nulo es cuando hay más de una preferencia marcada, no cuando hay una preferencia clara”, argumentó el periodista.