El desarrollo de la edición 2025 del Rally Dakar dejó como gran damnificado a Pablo Quintanilla, que sufrió un duro accidente que lo dejó fuera de carrera en la octava etapa.

A más de un mes de lo ocurrido en Arabia Saudita, el piloto nacional conversó con ADN TOP KIA analizando su proceso de recuperación.

“Las dos primeras semanas fueron las más complicadas por el dolor y las limitaciones para la movilidad. Llevo una semana retomando mis entrenamientos de manera más normal, con algunas limitaciones. Espero estar arriba de la moto en dos semanas más”, dijo “Quintafondo”, ya pensando en regresar a competir.

“Mi objetivo es ir a la próxima fecha del Mundial de Rally Cross Country, en mayo, la que se disputa en Sudáfrica”, comentó, lamentando el accidente que lo dejó fuera de competencia.

“Fue un momento duro, con todo lo que conlleva un accidente de esta magnitud y psicológicamente, por todo lo que significa preparar el Dakar, que toma un trabajo de 6 meses de planificación y entrenamiento (...) Fue un momento duro, más emocional que físicamente, pero ha ido pasando. Intento que esta frustración se transforme en bencina para el próximo Dakar”, planteó.

El recuerdo del accidente

En el diálogo con ADN TOP KIA, Pablo Quintanilla repasó lo que alcanza a rememorar del choque en la octava etapa del Rally Dakar.

“Fue un impacto a 135 kilómetros por hora, perdí el conocimiento. Estuve inconsciente un par de minutos. Cuando tomas consciencia, lo primero es un dolor muy intenso del cuello hacia abajo. Después comienzas a darte cuenta de que estás fuera de competencia, eso te da una frustración bastante grande”, partió describiendo con detalle.

“Estaba en una zona muy rápida. El roadbook marcaba un peligro 1, pero en verdad era peligro 2, casi 3. Cuando iba a alta velocidad, intenté frenar, pero se me hizo casi imposible bajar la velocidad adecuada para pasar el obstáculo e impacto un escalón bastante alto, la moto se comprime, paso por arriba del manillar, con los pies hacia adelante. Eso es lo último que recuerdo”, recalcó, valorando el haber sobrevivido.

“Es la caída más fuerte que he tenido en mi carrera dentro del rally porque fue a muy alta velocidad. Por suerte, dentro de lo malo, en el lugar donde caí no había desnivel ni piedras, era totalmente liso. También me ayudó el airbag, que es obligación para correr el Dakar. Es una segunda oportunidad para seguir haciendo lo que me apasiona. Fue un momento bien duro, sobre todo para los que venían atrás”, concluyó Pablo Quintanilla.